Не розминулися: у Луцьку тролейбус наїхав на маршрутку
Сьогодні, 21:07
На вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку зіткнулися маршрутка і тролейбус.
Аварія трапилася в обідню пору неділі, 4 липня неподалік зупинки громадського транспорту. Про це пише ІА «Конкурент».
Очевидці кажуть, що тролейбус намагався обігнати маршрутку, яка висаджувала пасажирів, однак скоїв зіткнення. Ушкодження в обох транспортних засобів незначні.
У поліцію за фактом ДТП ніхто не звертався
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Аварія трапилася в обідню пору неділі, 4 липня неподалік зупинки громадського транспорту. Про це пише ІА «Конкурент».
Очевидці кажуть, що тролейбус намагався обігнати маршрутку, яка висаджувала пасажирів, однак скоїв зіткнення. Ушкодження в обох транспортних засобів незначні.
У поліцію за фактом ДТП ніхто не звертався
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