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Не розминулися: у Луцьку тролейбус наїхав на маршрутку

Не розминулися: у Луцьку тролейбус наїхав на маршрутку
На вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку зіткнулися маршрутка і тролейбус.

Аварія трапилася в обідню пору неділі, 4 липня неподалік зупинки громадського транспорту. Про це пише ІА «Конкурент».

Очевидці кажуть, що тролейбус намагався обігнати маршрутку, яка висаджувала пасажирів, однак скоїв зіткнення. Ушкодження в обох транспортних засобів незначні.

У поліцію за фактом ДТП ніхто не звертався

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Теги: ДТП, тролейбус маршрутка
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