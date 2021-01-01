Не розминулися: у Луцьку тролейбус наїхав на маршрутку





Аварія трапилася в обідню пору неділі, 4 липня неподалік зупинки громадського транспорту. Про це пише ІА «



Очевидці кажуть, що тролейбус намагався обігнати маршрутку, яка висаджувала пасажирів, однак скоїв зіткнення. Ушкодження в обох транспортних засобів незначні.



У поліцію за фактом ДТП ніхто не звертався



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку зіткнулися маршрутка і тролейбус.Аварія трапилася в обідню пору неділі, 4 липня неподалік зупинки громадського транспорту. Про це пише ІА « Конкурент» Очевидці кажуть, що тролейбус намагався обігнати маршрутку, яка висаджувала пасажирів, однак скоїв зіткнення. Ушкодження в обох транспортних засобів незначні.У поліцію за фактом ДТП ніхто не звертався

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