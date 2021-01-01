Без пафосу, але з душею і шармом: як Ковель відсвяткував День міста. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ковель із особливим шармом відсвяткував свій день народження. Учора, 4 липня, у місті ожила історія, а вулиці перетворилися на театр.Про те, як Ковель святкував День міста – у репортажіСвяткові заходи вранці стартували у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Поки майстри розкладали різноманіття привезеного на ярмарок хендмейду, тут же, у парку, відбувався захід, якого Ковель раніше не бачив – у пам’ять про загиблих українських воїнів тут влаштували «Murph Challenge Kovel-2021». Йдеться про відомий у всьому світі комплекс фізичних вправ, який впровадив лейтенант військово-морських сил США Майкл Мерфі (загинув у 2005 році в Афганістані у віці 29 років). Цей комплекс складається з: 1,6 км бігу, 100 підтягувань (будь-який хват, будь-який стиль), 200 відтискань від підлоги, 300 присідань та ще 1,6 км бігу.Кросфіт на честь загиблих воїнів та у підтримку усіх, хто зараз на війні, влаштували ковельські атовці за сприяння міської ради.Організатор заходурозповів, що таке дійство у Ковелі – вперше. Загалом у «Murph Challenge Kovel-2021» взяло участь 27 людей – як жінок, так і чоловіків.«Ми маємо вже тисячі загиблих у російсько-українській війні - як воїнів, так і мирних мешканців. У їхню пам'ять ми і влаштували цей челендж». За його словами, нікого зі спонсорів не залучали.«Найбільшу підтримку нам надала Ковельська міська рада і особисто міський головата його заступники. Турніки ми зробили своїми руками. Допомагали люди, які мають виробництво, – чи то фарбування, чи то зварювання. Допомогли волонтери ГО «Робимо разом». Усе це на безоплатній основі», - розповів Віталій Пясецький.Глядачі були неймовірно вражені фізичними можливостями наймолодшого учасника «Murph Challenge Kovel-2021» – 11-річного. Хлопчик виконав увесь комплекс вправ, чим неабияк здивував публіку.На захід він прийшов разом із сім’єю. Тато хлопчика – теж– розповів, що син із 4 років займається спортивною гімнастикою і щодня тренується майже по 4 години, тож має хорошу підготовку.«Я щодня підтягувався і бігав вдома з татом, крім тренувань з гімнастики. Було важко, але я зміг», - ділиться враженнями сам хлопчик.Потужною частиною крос фіту стала участь патрульних роти тактико-оперативного реагування, які приїхали на «Murph Challenge Kovel-2021» спільно із заступником начальника управління патрульної поліції у Волинській області. До слова, 4 липня в Україні відзначали День Національної поліції, й патрульні вирішили відзначити його саме так – віддавши таким чином шану загиблим воїнам.Усі патрульні виконували комплекс вправ у бронежилетах, вагою понад 9 кілограмів.«Найголовніше – те, що ми пам’ятаємо хлопців, які загинули на Сході, а також таким чином дякуємо усім, хто зараз захищає суверенітет України у зоні бойових дій. Україна переможе!», – прокоментував, щойно виконавши комплекс вправ.Опісля ж святкова програма передбачала урочистості у народному домі «Просвіта».Їх розпочали із театралізованої історії виникнення і розвитку міста, яку у формі перформансу представив глядачам місцевий аматорський експериментальний театр-студія «10 ряд, десяте місце».Ковельський міський голова, вітаючи містян зі сцени, зауважив, що цьогоріч через те, що карантин досі триває, вирішили відмовитися від щорічної традиції велелюдних святкувань і прийому делегацій з міст-партнерів та з-за кордону. Здоров’я ковельчан, наголосив Чайка, – понад усе, і вихід з карантину має бути поступовим.«Та я впевний, що кожен зможе знайти щось цікаве у програмі, бо сьогодні розкриємо багато цікавинок нашого міста, про які раніше не всі знали», - сказав очільник Ковеля й подякував кожному ковельчанину за вклад у розвиток міста. Подяками він нагородив людей, які щоденно змінюють Ковель, – вихователів, вчителів, лікарів, чиновників, надзвичайників, працівників комунальних підприємств, учасників громадських організацій, спортсменів, тренерів, залізничників тощо.Далі ж зі сцени лунали музичні привітання, а особливим сюрпризом став виступ лідера відомого українського гурту «Мандри»«Мені дуже приємно зараз виконати пісню, яка почала писатися у далекому 2003 році саме тут, недалеко від міста Ковеля», - сказав він зі сцени і виконав композицію «Не спи, моя рідна земля», а згодом подарував публіці і жартівливу пісню «Орися».«Ви живете в чарівному куточку України», - сказав до присутніх Сергій Фоменко.Із привітаннями виступив також директор Благодійного фонду «Патріоти Волині». Він привітав ковельчан від себе та від очільника благодійного фонду, народного депутата«Ковель завжди святкує по-особливому. Він намагається шукати шляхи і не бути схожим на жодне з міст. Ви добре пам’ятаєте, коли за сприяння Степана Петровича тут виступали імениті зірки. Але карантин вніс свої корективи і дав можливість сьогодні теж святкувати по-особливому, по-особливому душевно. Приємно, що ми сьогодні усе одно можемо зустрітися у такій теплій, дружній, камерній атмосфері», - сказав Павло Самолюк.Зі сцени присутнім у театралізованій формі показали історію про коваля, який за легендою був першим, хто поселився на цій місцевості, тому і село, де він жив, назвали Ковле. З часом це слово трансформувалось у сучасну назву – Ковель. Театрали розповіли також про князів Сангушків, королеву Бону та інших історичних персонажів, пов’язаних з історією міста.Червоною ниткою у всіх заходах проходив символ Ковеля – підкова.Продовжили театральний екскурс у минуле міста вже на його вулицях. Зокрема, у парку імені Тараса Шевченка влаштували локацію «Острів коваля», а також звідси стартувала театралізована хода «Ковельські легенди». Продовжили мистецьке дійство біля Галереї мистецтв, куди учасники прийшли ходою із піснями і танцями, аби побачити дійство «В’їзна арка», та на інших локаціях.Ковельчанам такий формат святкування Дня міста – до душі. Кажуть, театралізовані і мистецькі заходи, влаштовані з нагоди свята, – чудова нагода провести час із задоволенням та користю, а ще – розповісти про історію міста так, аби всім було цікаво та зрозуміло. Сестриприйшли на святкування Дня Ковеля з дітьми, які у захваті від програми.«Мені дуже сподобалося, як танцювали і співали у гарних костюмах. Це дуже цікаво», - каже донечка пані Оксани. А її братикдодає, що найбільш вражений боями лицарів.«Ми казали дітям, може, підемо просто до парку, але діти однозначно хочуть іти далі з усіма учасниками на всі локації, бо їм подобається. Замість атракціонів і каруселей діти обрали мистецьку програму. То нас дуже тішить», - каже Оксана Оніщук.Поки частина ковельчан радо мандрувала із театралами та іншими артистами історичними епохами, інші ж містяни розважалися у центральному парку.Сюди з усієї Волині з’їхалися народні майстри. Хтось пропонував різноманітні майстер-класи, хтось готував смаколики, хтось пропонував обрати щось для себе із величезного різноманіття виробів.Майстриняз Луцька привезла для ковельчан авторську кераміку.«У Ковелі нас вже знають. Люди завжди хочуть придбати щось ексклюзивне, підходять, цікавляться. За період карантину люди трохи відвикли від ярмаркувань, але вже і засумували за цим, тому людей чимало», - каже жінка.Гончар з Луцькапроводить майстер-класи з глини. Розповідає, цікавляться його справою та хочуть спробувати власноруч зробити виріб як дорослі, так і діти.Ковельчанказ донечкоюприйшли до святкового парку після того, як взяли участь в урочистостях у народному досі «Просвіта». Кажуть, і урочистості, і розваги у парку, і те, як загалом останнім часом змінився Ковель, їм подобається.«Ми раді, що в умовах карантину маємо і такий формат святкування. Ходили і на офіційні урочистості, там нам теж сподобалося. Дитині точно цікаво. Загалом хочу відзначити, що зміни у нашому місті останнім часом відчутні. Особливо приємно, що стали влаштовувати більше культурних заходів, фестивалів. Думаю, якби не карантин, змін було б ще більше», - розповідає Ірина Продоус.Згодом запрацювала і паркова сцена, а увечері, незважаючи на те, що небо привітало Ковель зі святом грозою, неабияку кількість глядачів зібрав виступ поп-фолк-джаз гурту «Чорні Черешні».