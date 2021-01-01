Окупанти на Донбасі вбили українського військового





Про це



"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. ... Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.



Загалом від початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли позиції української армії зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали у штабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 4 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий.Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні станом на 17:00."Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. ... Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.Загалом від початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли позиції української армії зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів."На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали у штабі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію