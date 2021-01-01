Окупанти на Донбасі вбили українського військового
Сьогодні, 21:27
У неділю, 4 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий.
Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні станом на 17:00.
"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. ... Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
Загалом від початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли позиції української армії зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали у штабі.
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Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні станом на 17:00.
"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. ... Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
Загалом від початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли позиції української армії зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали у штабі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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