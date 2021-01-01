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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили скільки випадків COVID-19 виявили в Україні за неділю, 4 липня

Повідомили скільки випадків COVID-19 виявили в Україні за неділю, 4 липня
За добу 4 липня 2021 року в Україні зафіксували 244 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 5, серед медпрацівників – 0).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 333 осіб;
◾️ летальних випадків – 14;
◾️ одужало – 419 осіб;

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 9 889 осіб,
◾️ методом ІФА – 1 712 осіб,
◾️ експрес-тестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 237 823 особи;
◾️ одужало – 2 171 601 особа;
◾️ летальних випадків – 52 484;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 925 065.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 101 випадок;
Вінницька область – 11 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 7 випадків;
Донецька область – 3 випадки;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 5 випадків;
Івано-Франківська область – 4 випадки;
Київська область – 15 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 2 випадки;
Львівська область – 6 випадків;
Миколаївська область – 10 випадків;
Одеська область – 16 випадків;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 10 випадків;
Тернопільська область –5 випадків;
Харківська область – 7 випадків;
Херсонська область – 3 випадки;
Хмельницька область – 2 випадки;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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