Повідомили скільки випадків COVID-19 виявили в Україні за неділю, 4 липня





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 333 осіб;

◾️ летальних випадків – 14;

◾️ одужало – 419 осіб;



За добу протестовано:



◾️ методом ПЛР – 9 889 осіб,

◾️ методом ІФА – 1 712 осіб,

◾️ експрес-тестами – 5 750 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 237 823 особи;

◾️ одужало – 2 171 601 особа;

◾️ летальних випадків – 52 484;

◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 925 065.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 101 випадок;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 5 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 15 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 2 випадки;

Львівська область – 6 випадків;

Миколаївська область – 10 випадків;

Одеська область – 16 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 10 випадків;

Тернопільська область –5 випадків;

Харківська область – 7 випадків;

Херсонська область – 3 випадки;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 4 липня 2021 року в Україні зафіксували 244 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 5, серед медпрацівників – 0).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 333 осіб;◾️ летальних випадків – 14;◾️ одужало – 419 осіб;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 9 889 осіб,◾️ методом ІФА – 1 712 осіб,◾️ експрес-тестами – 5 750 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 237 823 особи;◾️ одужало – 2 171 601 особа;◾️ летальних випадків – 52 484;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 925 065.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 101 випадок;Вінницька область – 11 випадків;Волинська область – 2 випадки;Дніпропетровська область – 7 випадків;Донецька область – 3 випадки;Житомирська область – 17 випадків;Закарпатська область – 1 випадок;Запорізька область – 5 випадків;Івано-Франківська область – 4 випадки;Київська область – 15 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 2 випадки;Львівська область – 6 випадків;Миколаївська область – 10 випадків;Одеська область – 16 випадків;Полтавська область – 7 випадків;Рівненська область – 2 випадки;Сумська область – 10 випадків;Тернопільська область –5 випадків;Харківська область – 7 випадків;Херсонська область – 3 випадки;Хмельницька область – 2 випадки;Черкаська область – 5 випадків;Чернівецька область – 2 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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