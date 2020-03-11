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На Соборності у Луцьку горів автомобіль. ОНОВЛЕНО

На Соборності у Луцьку горів автомобіль. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на проспекті Соборності, 30 у ніч на 5 липня горів бус Volkswagen.

Про це у соцмережі повідомила користувачка Юлія Хільчук.

Жінка просить допомоги у всіх, у кого є фото чи відео щодо цього інциденту.

За словами жінки, причина пожежі - це підпал.

Відомо, що на місці події працювали рятувальники.

Сектор комунікації поліції Волинської області повідомляє, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Згоріла передня частина автомобіля та салон.

Відомості зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Обставини загоряння авто встановлюють.

На Соборності у Луцьку горів автомобіль. ОНОВЛЕНО

На Соборності у Луцьку горів автомобіль. ОНОВЛЕНО

На Соборності у Луцьку горів автомобіль. ОНОВЛЕНО

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Теги: Volkswagen, пожежа, Соборності
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