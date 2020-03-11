На Соборності у Луцьку горів автомобіль. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:05
У Луцьку на проспекті Соборності, 30 у ніч на 5 липня горів бус Volkswagen.
Про це у соцмережі повідомила користувачка Юлія Хільчук.
Жінка просить допомоги у всіх, у кого є фото чи відео щодо цього інциденту.
За словами жінки, причина пожежі - це підпал.
Відомо, що на місці події працювали рятувальники.
Сектор комунікації поліції Волинської області повідомляє, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Згоріла передня частина автомобіля та салон.
Відомості зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Обставини загоряння авто встановлюють.
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Про це у соцмережі повідомила користувачка Юлія Хільчук.
Жінка просить допомоги у всіх, у кого є фото чи відео щодо цього інциденту.
За словами жінки, причина пожежі - це підпал.
Відомо, що на місці події працювали рятувальники.
Сектор комунікації поліції Волинської області повідомляє, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Згоріла передня частина автомобіля та салон.
Відомості зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Обставини загоряння авто встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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