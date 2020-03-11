На Соборності у Луцьку горів автомобіль. ОНОВЛЕНО





Про це у соцмережі Юлія Хільчук.



Жінка просить допомоги у всіх, у кого є фото чи відео щодо цього інциденту.



За словами жінки, причина пожежі - це підпал.



Відомо, що на місці події працювали рятувальники.



Сектор комунікації поліції Волинської області



Відомості зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Обставини загоряння авто встановлюють.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності, 30 у ніч на 5 липня горів бус Volkswagen.Про це у соцмережі повідомила користувачкаЖінка просить допомоги у всіх, у кого є фото чи відео щодо цього інциденту.За словами жінки, причина пожежі - це підпал.Відомо, що на місці події працювали рятувальники.Сектор комунікації поліції Волинської області повідомляє , що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Згоріла передня частина автомобіля та салон.Відомості зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Обставини загоряння авто встановлюють.

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