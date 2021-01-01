Курс валют у Луцьку станом на 5 липня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку станом на 5 липня 2021 року такий: купівля – 27.17, а продаж – 27.28.
Євро при купівлі становить – 32.20, продажу – 32.39.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.07, продаж – 7.15.
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Євро при купівлі становить – 32.20, продажу – 32.39.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.07, продаж – 7.15.
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