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Курс валют у Луцьку станом на 5 липня

Курс валют у Луцьку станом на 5 липня
Курс долара у Луцьку станом на 5 липня 2021 року такий: купівля – 27.17, а продаж – 27.28.

Євро при купівлі становить – 32.20, продажу – 32.39.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.07, продаж – 7.15.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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