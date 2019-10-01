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У Білорусі після обшуку затримали українця. ВІДЕО

У Білорусі після обшуку затримали українця. ВІДЕО
У Білорусі затримали громадянина України, який має посвідку на проживання в країні.

Про це повідомляється на сайті Правозахисного центру "Весна", передає УНІАН.

Затримання відбулося 3 липня в місті Столін (Брестська область). У 24-річного Павла Рабешка є посвідка на проживання в Білорусі.

За даними правозахисників, в обшуку за місцем його проживання взяли участь п'ять співробітників міліції. У чоловіка вилучили телефон, а його самого відвезли в невідомому напрямку.

Що стало приводом для приїзду співробітників - невідомо. За попередніми даними, українця відвезли в Пінське КДБ.


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Теги: українець, Білорусія, затримали, обшук
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