У Білорусі після обшуку затримали українця. ВІДЕО
Сьогодні, 09:20
У Білорусі затримали громадянина України, який має посвідку на проживання в країні.
Про це повідомляється на сайті Правозахисного центру "Весна", передає УНІАН.
Затримання відбулося 3 липня в місті Столін (Брестська область). У 24-річного Павла Рабешка є посвідка на проживання в Білорусі.
За даними правозахисників, в обшуку за місцем його проживання взяли участь п'ять співробітників міліції. У чоловіка вилучили телефон, а його самого відвезли в невідомому напрямку.
Що стало приводом для приїзду співробітників - невідомо. За попередніми даними, українця відвезли в Пінське КДБ.
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Про це повідомляється на сайті Правозахисного центру "Весна", передає УНІАН.
Затримання відбулося 3 липня в місті Столін (Брестська область). У 24-річного Павла Рабешка є посвідка на проживання в Білорусі.
За даними правозахисників, в обшуку за місцем його проживання взяли участь п'ять співробітників міліції. У чоловіка вилучили телефон, а його самого відвезли в невідомому напрямку.
Що стало приводом для приїзду співробітників - невідомо. За попередніми даними, українця відвезли в Пінське КДБ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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