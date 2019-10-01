У Білорусі після обшуку затримали українця. ВІДЕО





Про це повідомляється на сайті Правозахисного центру



Затримання відбулося 3 липня в місті Столін (Брестська область). У 24-річного Павла Рабешка є посвідка на проживання в Білорусі.



За даними правозахисників, в обшуку за місцем його проживання взяли участь п'ять співробітників міліції. У чоловіка вилучили телефон, а його самого відвезли в невідомому напрямку.



Що стало приводом для приїзду співробітників - невідомо. За попередніми даними, українця відвезли в Пінське КДБ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білорусі затримали громадянина України, який має посвідку на проживання в країні.Про це повідомляється на сайті Правозахисного центру "Весна" , передає УНІАН Затримання відбулося 3 липня в місті Столін (Брестська область). У 24-річногоє посвідка на проживання в Білорусі.За даними правозахисників, в обшуку за місцем його проживання взяли участь п'ять співробітників міліції. У чоловіка вилучили телефон, а його самого відвезли в невідомому напрямку.Що стало приводом для приїзду співробітників - невідомо. За попередніми даними, українця відвезли в Пінське КДБ.

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