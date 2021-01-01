У Луцькій райраді переймали досвід управління майном та фінансами представники Рівненщини

До Луцької районної ради завітала делегація із Рівненської райради на чолі із головоюСамоврядців із сусідньої області цікавили підходи Луцької районної ради до використання майна, фінансів, які лишилися від ліквідованих районів, та майбутніх перспектив діяльності, -йдеться на сайті Луцької райради.Як розповів Василь Тимощук, новостворений Рівненський район – це 26 громад і 750 тисяч населення, але коштів на функціонування Рівненської районної ради залишилось обмаль – всього 64 тисячі гривень.«Усіх підприємств, установ та організацій, враховуючи школи, садочки, лікарні, які нам лишилися від семи районів, було близько тисячі. Вільних залишків – 22, 5 мільйони гривень, але всі кошти пішли, щоб ліквідувати ці установи, бо частина громад не приймали юридичні особи, а лише майно. Ми трохи «воювали», а тим часом борги росли і ми побачили, що нам простіше виділити кошти на ліквідацію, аніж потім судитися», - повідав голова Рівненської райради.Крім того, у їхній власності є ряд проблемних комунальних підприємств, від яких відмовляються громади, попри те, що рішення про передачу райради прийняла.«У своїй власності ми лишили велике приміщення районної ради та гаражі, все інше майно передали. При чому значну частину майна віддали не громадам, а обласній раді», - зауважив Василь Тимощук.Саме на велике адміністративне приміщення Рівненська районна рада покладає сподівання, аби заробляти кошти на власне функціонування від здачі приміщень в оренду.«В грошовому вимірі сподіваємось отримувати мільйон гривень на рік від оренди», - наголосив Василь Тимощук.Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук переконаний, що передавати усе майно було поспішним рішенням.«Після того, як відбулося укрупнення районів, наше завдання було передати майно на базовий рівень, тобто громадам, але ми добре вивчили законодавство і зрозуміли, що передавати громадам треба лише те майно, яке потребує бюджетного фінансування. Луцька районна рада передала усі школи, садочки, заклади культури, лікарні на 100 відсотків. Решта майна залишилась у власності районної ради і ми його передали на баланс комунального підприємства «Райтеплобуд», - розповів радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко.«Ми прийняли вольове рішення і вже сьогодні громади з ним змирилися, як і змирилися з тим, що районна рада ні з ким не жартує. Громади отримують фінансування, а от законотворець не передбачив фінансування районних рад, тому треба брати ситуацію у свої руки, що ми й зробили. Вже зараз ми маємо чітку картину по майну, одне приміщення – недобудований терапевтичний корпус у Горохові виставляємо на продаж, маємо більше 20 котелень, які будемо частково здавати в оренду. Щодо коштів, які нам дісталися від ліквідованих районів, то за порадою райдержадміністрації ми поклали на депозит і за ці кілька місяців вже маємо близько мільйона гривень нарахованих відсотків», - додавГолова Рівненської районної ради Василь Тимощук жартома запропонував приєднати Рівненську районну раду до Луцької, зважаючи на фінансовий та майновий потенціал волинських сусідів.