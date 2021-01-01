Волинянка – чемпіонка Європи з боротьби вільної серед юніорів





На європейських змаганнях збірна України показала надзвичайно високий результат, виборовши перше місце в командному заліку. Спортсменки здобули 10 медалей у 10 категоріях – 7 золотих, 2 срібні та 1 бронзову, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Серед золотих медалісток чемпіонату Європи є й волинська спортсменка, вихованка Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Анастасія Алпєєва, яка виступала у ваговій категорії 72 кілограми.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Дортмунд в Німеччині з 28 червня по 4 липня проходив чемпіонат Європи з боротьби вільної серед юніорів.На європейських змаганнях збірна України показала надзвичайно високий результат, виборовши перше місце в командному заліку. Спортсменки здобули 10 медалей у 10 категоріях – 7 золотих, 2 срібні та 1 бронзову, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Серед золотих медалісток чемпіонату Європи є й волинська спортсменка, вихованка Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, яка виступала у ваговій категорії 72 кілограми.

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