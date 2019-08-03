Сильна нічна злива затопила Одесу. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Одеса пішла під воду після сильної зливи, яка пройшла в ніч на понеділок, 5 липня. Через негоду затопило низку вулиць.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал. Користувачі опублікували в мережі фото і відео наслідків негоди, - пише Обозреватель.
Інформують, що затопило провулок Високого, вулиці Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, а також центр міста.
У зв'язку наслідками зливи тролейбусний маршрут №8 скоротили до вулиці Хімічної. На трамвайному маршруті №20 тимчасово працює маршрутне таксі.
Д слова, погода в Україні 5 липня буде знову дощовою. Опади, які будуть супроводжуватися грозами, охоплять усі регіони. Синоптик Наталка Діденко пояснила, що негода буде пов'язана з циклоном, який вже вторгся на південь країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал. Користувачі опублікували в мережі фото і відео наслідків негоди, - пише Обозреватель.
Інформують, що затопило провулок Високого, вулиці Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, а також центр міста.
У зв'язку наслідками зливи тролейбусний маршрут №8 скоротили до вулиці Хімічної. На трамвайному маршруті №20 тимчасово працює маршрутне таксі.
Д слова, погода в Україні 5 липня буде знову дощовою. Опади, які будуть супроводжуватися грозами, охоплять усі регіони. Синоптик Наталка Діденко пояснила, що негода буде пов'язана з циклоном, який вже вторгся на південь країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Майбутнє домашньої мережі: оптоволоконний інтернет доступний для підключення у Луцьку та поблизу*
Сьогодні, 10:10
Сильна нічна злива затопила Одесу. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Волинянка – чемпіонка Європи з боротьби вільної серед юніорів
Сьогодні, 09:35
У Білорусі після обшуку затримали українця. ВІДЕО
Сьогодні, 09:20