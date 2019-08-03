Сильна нічна злива затопила Одесу. ВІДЕО





Про це повідомляє місцевий Telegram-канал. Користувачі опублікували в мережі фото і відео наслідків негоди, - пише



Інформують, що затопило провулок Високого, вулиці Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, а також центр міста.



У зв'язку наслідками зливи тролейбусний маршрут №8 скоротили до вулиці Хімічної. На трамвайному маршруті №20 тимчасово працює маршрутне таксі.



Д слова, погода в Україні 5 липня буде знову дощовою. Опади, які будуть супроводжуватися грозами, охоплять усі регіони. Синоптик Наталка Діденко пояснила, що негода буде пов'язана з циклоном, який вже вторгся на південь країни.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одеса пішла під воду після сильної зливи, яка пройшла в ніч на понеділок, 5 липня. Через негоду затопило низку вулиць.Про це повідомляє місцевий Telegram-канал. Користувачі опублікували в мережі фото і відео наслідків негоди, - пише Обозреватель Інформують, що затопило провулок Високого, вулиці Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, а також центр міста.У зв'язку наслідками зливи тролейбусний маршрут №8 скоротили до вулиці Хімічної. На трамвайному маршруті №20 тимчасово працює маршрутне таксі.Д слова, погода в Україні 5 липня буде знову дощовою. Опади, які будуть супроводжуватися грозами, охоплять усі регіони. Синоптик Наталка Діденко пояснила, що негода буде пов'язана з циклоном, який вже вторгся на південь країни.

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