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Сильна нічна злива затопила Одесу. ВІДЕО

Сильна нічна злива затопила Одесу. ВІДЕО
Одеса пішла під воду після сильної зливи, яка пройшла в ніч на понеділок, 5 липня. Через негоду затопило низку вулиць.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал. Користувачі опублікували в мережі фото і відео наслідків негоди, - пише Обозреватель.

Інформують, що затопило провулок Високого, вулиці Водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, а також центр міста.

У зв'язку наслідками зливи тролейбусний маршрут №8 скоротили до вулиці Хімічної. На трамвайному маршруті №20 тимчасово працює маршрутне таксі.

Д слова, погода в Україні 5 липня буде знову дощовою. Опади, які будуть супроводжуватися грозами, охоплять усі регіони. Синоптик Наталка Діденко пояснила, що негода буде пов'язана з циклоном, який вже вторгся на південь країни.





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Теги: Одеса, злива
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