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Коронавірус відступає: за минулу добу на Волині виявили 2 випадки інфікування

Коронавірус відступає: за минулу добу на Волині виявили 2 випадки інфікування
На Волині за попередню добу зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Волинский лабораторний центр.

Так, за минулу добу:

- Одужало (осіб) – 7,
- Летальних випадків (осіб) – 0.

Зробили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 96,
- методом ІФА (осіб) – 5,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 38.
Діючі активні випадки на сьогодні – 350, що становить 34,0 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 62 187 (з них дітей – 3214 та медичних працівників – 3613),
- одужало (осіб) – 60 640 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3569),
- летальних випадків (осіб) – 1 197 (з них медичних працівників –29).

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 1 хворий:

Луцька ТГ – 1 хворий
Камінь — Каширський район – 1 хворий:

Маневицька ТГ – 1 хворий

Проти COVID-19 за добу 4 липня 2021 року провели 67 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 44 519 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 465 осіб. Загалом провели 61 984 щеплення.


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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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