Коронавірус відступає: за минулу добу на Волині виявили 2 випадки інфікування

На Волині за попередню добу зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує Волинский лабораторний центр.Так, за минулу добу:- Одужало (осіб) – 7,- Летальних випадків (осіб) – 0.Зробили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 96,- методом ІФА (осіб) – 5,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 38.Діючі активні випадки на сьогодні – 350, що становить 34,0 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 187 (з них дітей – 3214 та медичних працівників – 3613),- одужало (осіб) – 60 640 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3569),- летальних випадків (осіб) – 1 197 (з них медичних працівників –29).Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 1 хворий:Луцька ТГ – 1 хворийКамінь — Каширський район – 1 хворий:Маневицька ТГ – 1 хворийПроти COVID-19 за добу 4 липня 2021 року провели 67 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 44 519 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 465 осіб. Загалом провели 61 984 щеплення.