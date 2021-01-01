Коронавірус відступає: за минулу добу на Волині виявили 2 випадки інфікування
Сьогодні, 10:07
На Волині за попередню добу зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це інформує Волинский лабораторний центр.
Так, за минулу добу:
- Одужало (осіб) – 7,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 96,
- методом ІФА (осіб) – 5,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 38.
Діючі активні випадки на сьогодні – 350, що становить 34,0 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 187 (з них дітей – 3214 та медичних працівників – 3613),
- одужало (осіб) – 60 640 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3569),
- летальних випадків (осіб) – 1 197 (з них медичних працівників –29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1 хворий
Камінь — Каширський район – 1 хворий:
Маневицька ТГ – 1 хворий
Проти COVID-19 за добу 4 липня 2021 року провели 67 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 44 519 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 465 осіб. Загалом провели 61 984 щеплення.
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Про це інформує Волинский лабораторний центр.
Так, за минулу добу:
- Одужало (осіб) – 7,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 96,
- методом ІФА (осіб) – 5,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 38.
Діючі активні випадки на сьогодні – 350, що становить 34,0 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 187 (з них дітей – 3214 та медичних працівників – 3613),
- одужало (осіб) – 60 640 (з них дітей – 3204 та медичних працівників – 3569),
- летальних випадків (осіб) – 1 197 (з них медичних працівників –29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1 хворий
Камінь — Каширський район – 1 хворий:
Маневицька ТГ – 1 хворий
Проти COVID-19 за добу 4 липня 2021 року провели 67 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 44 519 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 465 осіб. Загалом провели 61 984 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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