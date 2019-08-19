Волинянин убив сина під час застілля





Про це



Подія трапилася у суботу, 3 липня, в одному із сіл Луцького району. Поліцейські з’ясували, що між родичами під час застілля раптово виник конфлікт. 60-річний чоловік вдарив сина ножем в область грудної клітки. 36-річний син від отриманих травм помер.



Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. оголошення підозри Санкція статті передбачає карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.



Фото - ілюстративне

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