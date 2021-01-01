Що подарувати підлітку: 5 ґаджетів для молодого покоління*





Квадрокоптер



Квадрокоптер — подарунок, який дитині доведеться ділити зі своїм батьком. Найпростіші розважальні дрони літають на відстань до 100 м, а для керування польотом використовується звичайний радіопульт. У моделей з вищою ціною цікавих можливостей більше: вони здатні робити фото та знімати відео, транслювати картинку на смартфон, переміщатися за попередньо визначеним маршрутом, уникати перешкод на шляху, автоматично повертатися «додому» при низькому рівні заряду тощо. Відстань їхнього польоту може сягати кількох кілометрів, а час автономної роботи — 30 хвилин і більше.



За даними E-Katalog, в українських інтернет-магазинах вартість квадрокоптерів стартує від 520 грн.



Гіроборд



Гіроборд — легкий, зручний та маневрений транспорт для швидкого пересування містом та активних прогулянок на свіжому повітрі. Він здатний розганятися до 15-20 км/год, легко долати підйоми та проїжджати десятки кілометрів без підзарядки. Деякі з популярних моделей на E-Katalog (



Ціна в інтернет-магазинах — від 3 200 грн.



RGB-клавіатура



Якщо дитина проводить багато часу за комп’ютером, ефектна RGB-клавіатура точно припаде їй до душі. На відміну від звичайних клавіатур з підсвічуванням, де світлодіоди можна тільки увімкнути або вимкнути, RGB-моделі можуть світитися будь-якими кольорами та пропонують красиві ефекти на кшталт плавної зміни відтінків або зональної підсвітки.



Ціна в інтернет-магазинах — від 300 грн.



Портативна приставка



Портативні консолі Nintendo вирізняються оригінальним форм-фактором, що забезпечує одразу кілька сценаріїв використання. Їхня комплектація включає спеціальний ігровий планшет, зарядну док-станцію та пару бездротових контролерів Joy-Con. Закріпивши останні на бічних гранях планшета, ви отримаєте потужну портативну консоль з фізичним управлінням. Крім цього, контролери можна з’єднати один з одним, сформувавши повноцінний джойстик, а приставку під’єднати до телевізора — після цього дитина зможе грати, як на класичній консолі типу Play Station.



Ціна в інтернет-магазинах — від 5 900 грн.



Фітнес-браслет



Фітнес-трекер мотивує дитину більше рухатися та щодня виконувати норми активності, щоб ділитися досягненнями з однолітками. Він допомагає контролювати тривалість та якість сну, що важливо для організму підлітків, повідомляє про пропущені дзвінки та останні повідомлення. Сьогодні навіть недорогі фітнес-трекери підтримують різноманітні режими активності (біг, ходьба, велосипед, плавання), вміють відстежувати пересування, вимірювати частоту серцебиття, показувати прогноз погоди, заводити будильник та робити масу інших корисних речей.



Ціна в інтернет-магазинах — від 250 грн.



Примітка: дані про ціни пристроїв в інтернеті актуальні станом на травень 2021 року, використана інформація прайс-агрегатора E-Katalog.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти E-Katalog порівняли ціни та виділили п’ятірку корисних і цікавих девайсів для молодого покоління.Квадрокоптер — подарунок, який дитині доведеться ділити зі своїм батьком. Найпростіші розважальні дрони літають на відстань до 100 м, а для керування польотом використовується звичайний радіопульт. У моделей з вищою ціною цікавих можливостей більше: вони здатні робити фото та знімати відео, транслювати картинку на смартфон, переміщатися за попередньо визначеним маршрутом, уникати перешкод на шляху, автоматично повертатися «додому» при низькому рівні заряду тощо. Відстань їхнього польоту може сягати кількох кілометрів, а час автономної роботи — 30 хвилин і більше.За даними E-Katalog, в українських інтернет-магазинах вартість квадрокоптерів стартує від 520 грн.Гіроборд — легкий, зручний та маневрений транспорт для швидкого пересування містом та активних прогулянок на свіжому повітрі. Він здатний розганятися до 15-20 км/год, легко долати підйоми та проїжджати десятки кілометрів без підзарядки. Деякі з популярних моделей на E-Katalog ( https://ek.ua/z1192.htm ) можуть похвалитися також додатковими фішками: наприклад, вбудованими Bluetooth-динаміками або функцією дистанційного керування. Хоча зовнішній вигляд гіробордів викликає певні побоювання, вони насправді безпечніші, ніж скейти або ролики. Спеціальні гіроскопи забезпечують автоматичне балансування платформи, тому впасти з неї досить проблематично. Навчитися ж кататися на диво-девайсі дитина зможе всього за декілька хвилин.Ціна в інтернет-магазинах — від 3 200 грн.Якщо дитина проводить багато часу за комп’ютером, ефектна RGB-клавіатура точно припаде їй до душі. На відміну від звичайних клавіатур з підсвічуванням, де світлодіоди можна тільки увімкнути або вимкнути, RGB-моделі можуть світитися будь-якими кольорами та пропонують красиві ефекти на кшталт плавної зміни відтінків або зональної підсвітки.Ціна в інтернет-магазинах — від 300 грн.Портативні консолі Nintendo вирізняються оригінальним форм-фактором, що забезпечує одразу кілька сценаріїв використання. Їхня комплектація включає спеціальний ігровий планшет, зарядну док-станцію та пару бездротових контролерів Joy-Con. Закріпивши останні на бічних гранях планшета, ви отримаєте потужну портативну консоль з фізичним управлінням. Крім цього, контролери можна з’єднати один з одним, сформувавши повноцінний джойстик, а приставку під’єднати до телевізора — після цього дитина зможе грати, як на класичній консолі типу Play Station.Ціна в інтернет-магазинах — від 5 900 грн.Фітнес-трекер мотивує дитину більше рухатися та щодня виконувати норми активності, щоб ділитися досягненнями з однолітками. Він допомагає контролювати тривалість та якість сну, що важливо для організму підлітків, повідомляє про пропущені дзвінки та останні повідомлення. Сьогодні навіть недорогі фітнес-трекери підтримують різноманітні режими активності (біг, ходьба, велосипед, плавання), вміють відстежувати пересування, вимірювати частоту серцебиття, показувати прогноз погоди, заводити будильник та робити масу інших корисних речей.Ціна в інтернет-магазинах — від 250 грн.дані про ціни пристроїв в інтернеті актуальні станом на травень 2021 року, використана інформація прайс-агрегатора E-Katalog.

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