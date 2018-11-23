Скандал в аеропорту у Польщі: на літак до Одеси не впустили понад 30 пасажирів





Як пoвідoмляє



Рейс авіакомпанії Ryanair “Познань-Одеса” затримався на 1 годину. Як стверджують свідки, причиною всьому стала поведінка пілота.



Офіційного коментаря щодо інциденту від аеропорту поки немає. Водночас там підтвердили, що літак стартував із запізненням. Пояснили це “певними операційними труднощами під час реєстрації на рейс”. Жодних подробиць поки немає. При цьому представники аеропорту заперечують, що члени екіпажа літака поводилися неадекватно по відношенню до пасажирів.



Наразі справу вивчають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 30 пасажирів наразі з невідомих причин не впустили на борт літака, який летів до Одеси.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на wiadomosci.gazeta.pl, неприємний інцидент стався в аеропорту в Познані минулої суботи, 3 липня. Про нього вже розповіли декілька польських ЗМІ.Рейс авіакомпанії Ryanair “Познань-Одеса” затримався на 1 годину. Як стверджують свідки, причиною всьому стала поведінка пілота.Офіційного коментаря щодо інциденту від аеропорту поки немає. Водночас там підтвердили, що літак стартував із запізненням. Пояснили це “певними операційними труднощами під час реєстрації на рейс”. Жодних подробиць поки немає. При цьому представники аеропорту заперечують, що члени екіпажа літака поводилися неадекватно по відношенню до пасажирів.Наразі справу вивчають.

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