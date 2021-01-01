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У Луцьку 17-річна дівчина викрала у магазині одяг на понад 2000 гривень

У Луцьку 17-річна дівчина викрала у магазині одяг на понад 2000 гривень
На Волині поліцейські розкрили низку крадіжок.

Так, у суботу, 3 липня, до поліції звернувся мешканець Гіркої Полонки та повідомив, що з подвір’я зник велосипед, вартістю майже 5 тисяч гривень.

Співробітники відділу кримінальної поліції Луцького районного управління під час оперативно-розшукових заходів з’ясували, що до скоєння крадіжки причетний 26-річний лучанин, чоловік раніше судимий. Викрадений велосипед поліцейські вилучили.

У цей же день до правоохоронців надійшло повідомлення про крадіжку від продавчині одного із магазинів Луцька. Жінка заявила, що невідома особа викрала одяг на загальну суму понад дві тисячі гривень. поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 17-річна мешканка Володимир-Волинського району.

Також днями з приміщення будинку у Рожищах викрали електродвигун та кабелі. Зловмисники проникли у приміщення шляхом злому металевої скоби вхідних дверей. Працівники поліції встановили, що вчинили крадіжку 13-річні рожищани. Викрадене у підлітків вилучили.

За фактами кримінальних правопорушень поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області


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Теги: Луцьк, крадіжка, дівчина
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