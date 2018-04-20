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Луцькі прикордонники виявили дрона-кур’єра, який переправляв контрабанду до Польщі

Луцькі прикордонники виявили дрона-кур’єра, який переправляв контрабанду до Польщі
Луцькі прикордонники викрили дрон із контрабандою.

Так, 4 липня, прикордонний наряд у складі співробітників оперативно-розшукового підрозділу та військовослужбовців відділу прикордонної служби «Рівне» Луцького загону під час несення служби виявив безпілотний літальний апарат, - повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

Політ дрона в прикордонні правоохоронці зафіксували вночі. У ході встановлення місця його зльоту прикордонники знайшли сам апарат, біля якого знаходився пакунок з сигаретами.

Літальний апарат та 150 пачок сигарет без акцизних марок прикордонники передали співробітникам Нацполіції. Наразі Ттривають заходи щодо встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності.
Луцькі прикордонники виявили дрона-кур’єра, який переправляв контрабанду до Польщі
Луцькі прикордонники виявили дрона-кур’єра, який переправляв контрабанду до Польщі
Луцькі прикордонники виявили дрона-кур’єра, який переправляв контрабанду до Польщі

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Теги: дрон, контрабанда, сигарети, Польща
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