Поблизу Луцька сталась аварія за участі буса і легковика: є постраждалі
Сьогодні, 12:14
ДТП за участю буса та легковика сталася 4 липня близько 17 години у Рованцях.
Відео з місця аварії виклали очевидці у соцмережі, - пишуть Волинські Новини.
Як видно на відео, бус Mercedes не дотримався дистанції та на великій швидкості в’їхав у легковик Nissan, що рухався попереду.
Легковик від удару відкинуло на зустрічну смугу, в автівки - значно розбита задня частина.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції Волині, в автопригоді постраждали водій та пасажирка легковика. Їх госпіталізували. За фактом ДТП внесли відомості до Єдиного судового реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ККУ.
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Відео з місця аварії виклали очевидці у соцмережі, - пишуть Волинські Новини.
Як видно на відео, бус Mercedes не дотримався дистанції та на великій швидкості в’їхав у легковик Nissan, що рухався попереду.
Легковик від удару відкинуло на зустрічну смугу, в автівки - значно розбита задня частина.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції Волині, в автопригоді постраждали водій та пасажирка легковика. Їх госпіталізували. За фактом ДТП внесли відомості до Єдиного судового реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ККУ.
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