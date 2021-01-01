Поблизу Луцька сталась аварія за участі буса і легковика: є постраждалі





Відео з місця аварії виклали очевидці у соцмережі, - пишуть



Як видно на відео, бус Mercedes не дотримався дистанції та на великій швидкості в’їхав у легковик Nissan, що рухався попереду.



Легковик від удару відкинуло на зустрічну смугу, в автівки - значно розбита задня частина.



Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції Волині, в автопригоді постраждали водій та пасажирка легковика. Їх госпіталізували. За фактом ДТП внесли відомості до Єдиного судового реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ККУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю буса та легковика сталася 4 липня близько 17 години у Рованцях.Відео з місця аварії виклали очевидці у соцмережі, - пишуть Волинські Новини Як видно на відео, бус Mercedes не дотримався дистанції та на великій швидкості в’їхав у легковик Nissan, що рухався попереду.Легковик від удару відкинуло на зустрічну смугу, в автівки - значно розбита задня частина.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції Волині, в автопригоді постраждали водій та пасажирка легковика. Їх госпіталізували. За фактом ДТП внесли відомості до Єдиного судового реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ККУ.

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