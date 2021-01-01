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У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО

У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО
У Нововолинську на перехресті вулиці Шахтарської та Автобусної зіткнулися автомобілі Renault та Fiat.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 5-го липня, - пише Буг.

Як розповів водій Renault, він їхав прямо зі сторони Іванич на Володимир на зелений сигнал світлофора. В цей час зі сторони 1-ї шахти рухалася, вочевидь прямо, водійка на Fiat, відбулося зіткнення. Потерпілих немає.

Водії вирішили розійтися по європротоколу.
У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО
У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО
У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО
У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, аварія
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