У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода трапилась 5-го липня, - пише



Як розповів водій Renault, він їхав прямо зі сторони Іванич на Володимир на зелений сигнал світлофора. В цей час зі сторони 1-ї шахти рухалася, вочевидь прямо, водійка на Fiat, відбулося зіткнення. Потерпілих немає.



Водії вирішили розійтися по європротоколу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на перехресті вулиці Шахтарської та Автобусної зіткнулися автомобілі Renault та Fiat.Дорожньо-транспортна пригода трапилась 5-го липня, - пише Буг Як розповів водій Renault, він їхав прямо зі сторони Іванич на Володимир на зелений сигнал світлофора. В цей час зі сторони 1-ї шахти рухалася, вочевидь прямо, водійка на Fiat, відбулося зіткнення. Потерпілих немає.Водії вирішили розійтися по європротоколу.

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