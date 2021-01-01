У Ковельському районі негода повалила дерева і затопила городи





Так, працівники 19-ої та 17-ої Державних пожежно-рятувальних частин витягли з проїжджої частини три дерева, що впали та перегородили рух транспорту, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області



Крім того, 4 липня рятувальники відкачували дощову води внаслідок інтенсивних опадів із шести присадибних ділянок та житлових будинків на вулицях Фестивальній, Грабовського та П. Могили у Ковелі. До ліквідації залучал один автомобіль, працювали 6 рятувальників. Загальний об’єм відкачаної води становить 190 м3.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі 4 липня рятувальники усували наслідки негоди.Так, працівники 19-ої та 17-ої Державних пожежно-рятувальних частин витягли з проїжджої частини три дерева, що впали та перегородили рух транспорту, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській областіКрім того, 4 липня рятувальники відкачували дощову води внаслідок інтенсивних опадів із шести присадибних ділянок та житлових будинків на вулицях Фестивальній, Грабовського та П. Могили у Ковелі. До ліквідації залучал один автомобіль, працювали 6 рятувальників. Загальний об’єм відкачаної води становить 190 м3.

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