вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковельському районі негода повалила дерева і затопила городи

У Ковельському районі негода повалила дерева і затопила городи
У Ковельському районі 4 липня рятувальники усували наслідки негоди.

Так, працівники 19-ої та 17-ої Державних пожежно-рятувальних частин витягли з проїжджої частини три дерева, що впали та перегородили рух транспорту, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області

Крім того, 4 липня рятувальники відкачували дощову води внаслідок інтенсивних опадів із шести присадибних ділянок та житлових будинків на вулицях Фестивальній, Грабовського та П. Могили у Ковелі. До ліквідації залучал один автомобіль, працювали 6 рятувальників. Загальний об’єм відкачаної води становить 190 м3.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, Ковельський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО
Сьогодні, 12:43
У Ковельському районі негода повалила дерева і затопила городи
Сьогодні, 12:37
Без пафосу, але з душею і шармом: як Ковель відсвяткував День міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:32
Поблизу Луцька сталась аварія за участі буса і легковика: є постраждалі
Сьогодні, 12:14
Луцькі прикордонники виявили дрона-кур’єра, який переправляв контрабанду до Польщі
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
У громаді на Волині постраждалі від негоди отримають матеріальну допомогу У громаді на Волині постраждалі від негоди отримають матеріальну допомогу
02 липень, 17:24
На Волині через негоду деякі села залишились без світла На Волині через негоду деякі села залишились без світла
02 липень, 11:43
В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди
02 липень, 09:49
У районі на Волині негода повалила дерева на дороги і автівки У районі на Волині негода повалила дерева на дороги і автівки
01 липень, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО
Сьогодні, 12:43
 0
У Ковельському районі негода повалила дерева і затопила городи
Сьогодні, 12:37
 0
Без пафосу, але з душею і шармом: як Ковель відсвяткував День міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:32
 0
Поблизу Луцька сталась аварія за участі буса і легковика: є постраждалі
Сьогодні, 12:14
 0
Луцькі прикордонники виявили дрона-кур’єра, який переправляв контрабанду до Польщі
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8