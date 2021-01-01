Судитимуть майстра Волинського військового лісгоспу, що допустив самовільну вирубку
Сьогодні, 19:34
Судитимуть майстра лісу Поворського лісництва ДП «Волинський військовий лісгосп», через дії якого держава отримала понад 490 тис грн збитків.
Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону у фейсбуці.
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону направили до суду обвинувальний акт відносно майстра лісу Поворського лісництва державного підприємства «Волинський військовий лісгосп» за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, лісничий з 2018 року по жовтень 2019 року, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, допустив самовільну порубку 246 дерев різних порід – берези та вільхи, в закріпленому обході лісгоспу. Своїми діями він завдав понад 490 тис грн збитків лісовому фонду України.
За вчинене обвинуваченому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону у фейсбуці.
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону направили до суду обвинувальний акт відносно майстра лісу Поворського лісництва державного підприємства «Волинський військовий лісгосп» за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, лісничий з 2018 року по жовтень 2019 року, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, допустив самовільну порубку 246 дерев різних порід – берези та вільхи, в закріпленому обході лісгоспу. Своїми діями він завдав понад 490 тис грн збитків лісовому фонду України.
За вчинене обвинуваченому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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