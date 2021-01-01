Судитимуть майстра Волинського військового лісгоспу, що допустив самовільну вирубку

Судитимуть майстра лісу Поворського лісництва ДП «Волинський військовий лісгосп», через дії якого держава отримала понад 490 тис грн збитків.Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону у фейсбуці.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону направили до суду обвинувальний акт відносно майстра лісу Поворського лісництва державного підприємства «Волинський військовий лісгосп» за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).За даними слідства, лісничий з 2018 року по жовтень 2019 року, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, допустив самовільну порубку 246 дерев різних порід – берези та вільхи, в закріпленому обході лісгоспу. Своїми діями він завдав понад 490 тис грн збитків лісовому фонду України.За вчинене обвинуваченому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.