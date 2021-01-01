вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для юної волинянки, яка хворіє на рак, шукають донорів крові

Для юної волинянки, яка хворіє на рак, шукають донорів крові
Для 10-річної волинянки Марії Лопохи потрібні донори крові.

Про це повідомила журналістка Інна Семенюк на своїй фейсбук-сторінці.

У дівчинки виявили рак крові, тому потрібно робити переливання. Шукають чоловіків ІІ+ групи крові.

Деталі можна дізнатися у батька дитини Сергія Лопохи (0969981861).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, допомога, Марія Лопоха, рак крові, донори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі «накрили» точку з фальсифікованими сигаретами та алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 13:43
В Україні зареєстрували вакцину Janssen проти COVID-19: що про неї відомо
Сьогодні, 13:17
Для юної волинянки, яка хворіє на рак, шукають донорів крові
Сьогодні, 12:53
У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО
Сьогодні, 12:43
У Ковельському районі негода повалила дерева і затопила городи
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді
15 червень, 09:52
Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції
13 травень, 12:20
У головного тренера Федерації біатлону Волині – рак: потрібна допомога У головного тренера Федерації біатлону Волині – рак: потрібна допомога
06 травень, 17:53
10-річній волинянці потрібна допомога в боротьбі із раком 10-річній волинянці потрібна допомога в боротьбі із раком
04 травень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У храмі в центрі Луцька збирають одяг та взуття для нужденних
Сьогодні, 14:16
 0
У Луцьку в аварії постраждала мама з 7-місячною дитиною
Сьогодні, 13:53
 0
У Ковелі «накрили» точку з фальсифікованими сигаретами та алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 13:43
 0
В Україні зареєстрували вакцину Janssen проти COVID-19: що про неї відомо
Сьогодні, 13:17
 0
Для юної волинянки, яка хворіє на рак, шукають донорів крові
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8