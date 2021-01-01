Для юної волинянки, яка хворіє на рак, шукають донорів крові
Сьогодні, 12:53
Для 10-річної волинянки Марії Лопохи потрібні донори крові.
Про це повідомила журналістка Інна Семенюк на своїй фейсбук-сторінці.
У дівчинки виявили рак крові, тому потрібно робити переливання. Шукають чоловіків ІІ+ групи крові.
Деталі можна дізнатися у батька дитини Сергія Лопохи (0969981861).
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Про це повідомила журналістка Інна Семенюк на своїй фейсбук-сторінці.
У дівчинки виявили рак крові, тому потрібно робити переливання. Шукають чоловіків ІІ+ групи крові.
Деталі можна дізнатися у батька дитини Сергія Лопохи (0969981861).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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