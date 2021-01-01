Для юної волинянки, яка хворіє на рак, шукають донорів крові

Марії Лопохи потрібні донори крові.



Про це Інна Семенюк на своїй фейсбук-сторінці.



У дівчинки виявили рак крові, тому потрібно робити переливання. Шукають чоловіків ІІ+ групи крові.



Деталі можна дізнатися у батька дитини Сергія Лопохи (0969981861).





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