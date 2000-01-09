Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 6 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Новосілки:вул..Шевченка 1-17, 2-18, Молодіжна 27,29, Молодіжна 1-25,51-57,2-28,56,58, Молодіжна 31-45, 30-54, Колгоспна 3-5,2-16,2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-138 09:00-17:00 с. Маркелівка: Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, магазин с. Маркелівка3 ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-374 09:00-17:00 с. Свійчів: ФОП Дячук Віталій МироновичПАТ "Дубномолоко" ШколаЦерква, клуб, Юнак С.П.Зерносклад с. Свійчів:4 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-366 09:00-17:00 м. Устилуг: Устилузька міська рада МР, "Гастроном"РГ Святих Йоакима та Анни РКЦ Костел м. Устилуг: Л.Українки 1-15,2-24, Олени Хохол 1-29,2-24, Володимирська 23,32,345 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-35 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: м. Володимир-Волинський:вул. Некрасова 9-13,12, Лермонтова 1,3,5, Незалежності 20-60, Солопа 3,4,6 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-67 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПродуктиФОП Роман м-н "Обрій"к-к ПП Універсамк-к Володимир-Волинський Хлібозавод №7 м. Володимир-Волинський:вул.. Сагайдачного 6-72,13-711. 9:00 – 17:00с. Новосілки:вул. Миру, вул. Лесі Українки2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-493 9:00 – 17:00 с. Бужани:вул. Млинова, вул. Набережна3 КТП-459 9-00 – 17:00 Відділ культуриДТГ Львівcька залізниця смт. Сенкевичівка:вул. Луцька, вул. Привокзальна,вул. Соборності1. КТП№225 Л-2 9:30-16:30 с.Литовеж2. КТП№217 Л-1,Л-2 10:00-17:00 с.Топилище3. ПЛ-10кВ Л46-04 до ЛР-5 ,до ЛР-61 10:00-17:00 с.Клопочин,Радовичі4. КТП№281 Л-1 9:00-12:00 с.Павлівка5. КТП№308 Л-1 12:00-16:00 с.Ст.Лішня1. ЗТП-369 Л-4 09:00 - 17:00 с. Раків-Ліс вул.Незалежності.Гагаріна2. ПЛ-10кВ Л-59-04 від ЛР-21 09:00 - 17:00 Юридичні споживачі с.Теклине с.Теклине(повністю)3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-333 9:00 - 17:00 с.Піщане вул.Чехова4. КТП-197Л-2 13.00-17.00 с.Раків-Ліс вул,Залісся.пров.Заліський1. 8:30-17:00смт.Цуманьвул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка, (непарні)3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-64 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерновул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)вул. Ставківська,5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськвул. Миру,вул. 1-го травня,вул. Киричука,вул. Ветеранів,вул. Гвардійська,6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦм.Ківерцівул.Тиверців ,буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,пров. Захистників Українивул.Володимирська,7 ПЛ 0,4 кВ від КТП25133 8:30-17:00с. Бодячів - медпунктКіверцівське сільське споживче товариствос.Бодячіввул.Коноплянська,вул.Молодіжна,вул.Колгоспна,8 ПЛ 0,4 кВ від КТП25236 8:30-17:00 с. Ромашківка – медпунктДТГО "Львівська залізниця "ФОП Лихач Ірина ІванівнаСвято-Успенська громада УПЦФОП В"юнник Тетяна Георгіївна вул.Залізнична, с.Ромашківкавул.Жовтнева, с.Ромашківка9 ПЛ 0,4 кВ від КТП25461 8:30-17:00 вул.Волі,89-147/непарні/,с.ТростянецьКовельський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1.9:00-17:00ФОП Лисюк І.ГФОП Демчук Н.МФОП Мороз Л.ВФОП Солов"янчук О.БУКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиФОП Ясашний В.Вм.Ковель, вул..Грабовського; вул..Бойка; вул..Шептицького; вул..Шишкіна; вул..Симоненка;2.ПЛ-10кВ Л.37-09(ТП-717(А); ТП-312; ТП-692(А); ТП-506; ТП-448;9:00-17:00 Колодяжненська сільська РадаПАТ "Ковельська ПМК-62"ТзОВ "Ліси Волині"Садівничий масив "Урожай"Мале приватне підприємство"Козацька застава" с.Колодяжне, вул..Луцькам.Ковель, вул..Грушевського; вул.Варшавська3.9:00-17:00Голобська селищна радаФОП Кухар В.СТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "Комунальне підприємство "Наше селище"ФО Наумчук Р.О,Приватне мале підприємство"Квант",ПАТ "Київстар"ФОП Троцюк С.Б, ФОП Семенюк О.О смт.Голоби, вул..Ткача4.9:00-17:00ФОП Кравчик Н.ВФО Тищук Т.ВРелігійна громада спасіння християн віриЄвангельської п'ятидесятниківФОП Малюта В.ТФОП Костюк М.ФУКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради м.Ковель, вул..Левицького; вул..Патріарха Мстислава; вул..Окружна5.ПЛ-0,4кВ від ТП №179:00-17:00 Білинська сільська Радас.Білин6.9:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської області Управління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиДубівське споживче товариствоПублічне акціонерне товариство "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Панечко О.ПЦерква Різдва Пресвятої Богородиці с.Мощена1. 9.00-13.00с.Юнівка2. 9.00-17.00с.Юнівка вул.ІФранка Сарнівська3. 9.00-17.00с.Маньків вул.1 Травня1. 10:00-11:00Управління судової адміністрації, Книгаторг,Магазин №2 «Взуття»Трикотажний цех,«Стелз» Романюка 9Бухгалтерія школи,ЖЕК № 1, ВТТ «Харчовик»,Управління ком.господарствомПФ «Текс Медіа»,Кіск «Волиньтабак»Приватбанк, Центр Туристичної інформацій та послуг вул. С.Левчанівської (частково)вул. Л.Українки (частково)вул. Б.Хмельницького(часткво)2 ПЛ-10кВ Л 24-05до Р 24-05-4Чистка ПЛ 10кВ09:00-17:00 Склад ФОП Порсунько,Склад ПП ХомякКартоплесховище ПП МарчукСклад ПП Зіменко,Склад ПП ОнищукСклад ПП Мельник,ПП Дяченко О.АПП Кобук А.С,ПП ГорбачовЖ/Б Братерська 1,Склад пральна дитсадка №8Будинок культури,Гастроном №28Пекарня вул.Ранкова 2Магазин АБСМагазин «Грибочок» вул. Довженкавул. Весела, вул. Польвавул. Нова,вул. Стрельніковавул. М.Куделі,вул. Овочевавул. Полонківська,вул. Дачнавул. О.Бесараб,вул. Світлавул. О.Теліги,вул. Ольжичавул. Крушельницькоївул. Ранкова,вул. Цукровавул. Ландау, вул. Корольва1. 09:00-17:00с. Новостав: церква, ТзОВ "Мрія старосілля" МТФ;с. Голишів: церва, ПП „Ласка”;с. Коршовець: ФОП Денисюк (ферма) с. Новоставвул. Шевченка, Набережна, Вишнева;с. Голишів вул. Вишнева, Я.Галана, С.Стрільців (Піонерська), Садова,1-401 ЗТП-108 8:00 – 18:00 ТОВ "Надія", СТО, Дункан, Дніпро М., ДСАФ. м.Любомль вул. Вербна, Вокзальна, Володимирська, 1Травня,2 ПЛ-04 КТП-83 8:00 – 18:00 Магазини с. Приріччя3 ПЛ-04 КТП-412 8:00 – 18:00 Магазини с. Піща4 ПЛ-04 КТП-182 8:00 – 18:00 Магазини с. Затишшя1 КТП-123 10:00-15:00с. Бірки (Частково)2 КТП-259 10:00-13:00 с. Ветли (х. Глинище)3 ЗТП-220 13:30-17:00 МТС «Україна» с. М. Глуша (Частково)4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-5 10:00-17:00 магазин с. Проходи, (частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 10:00-18:00 Районний відділ освіти (башня, будинок культури), Релігійна громада, Сільська рада (столова дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), с. Троянівка.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ.3 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-494, Л-2 10:00-18:00 с. Прилісне.1. КТП-22 Л-2 09:00 - 17:00 м Нововолинськвул Лопатіна, Нахімова, Кропивницького 25-591.КТП-330(Т. О.) 10:00 - 13:00частково с. Датинь2. КТП-293(Т. О.) 13:20 - 17:00частково с. Датинь3. КТП-408(К. Р.) 10:00 - 16:00смт. Заболоття: Військова частина 9971частково смт. Заболоття вул. Сагайдачного, Ломоносова, Лугова, Прикордонна, Б. Хмельницького4. ПЛ-10 кВ Л 19-02 відЛР-63до ЛР-253(Т. О.) 09:00 -17:00. Самарівське ССТ: м-н Язовні;Б/к с. Язовні;ФАП с.Язовні частково с. Язавні5. ПЛ-0,4 кВ Л-3від ТП-92(Т. О.) 10:00 -13:00Магазин Сатнехніки;Магазин "Аміра" Ратнечастково смт. Ратне вул. Газіна, Центральна, Тридцятиріччя Перемоги6. ПЛ-0,4 кВ Л-3від ТП-307(Т. О.) 13:30 - 17:00Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство";ФОП Корпач Тетяна Миколаївна: "Явір" смт.Ратнечастково смт. Ратне вул. Б. Хмельницького, Малясова, Прип’ятська, Нова, Яблунева1. 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка (повністю)с. Башова (повністю)с. Тростянка (повністю)с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)с. Башова (повністю)с. Тростянка (повністю)с. Іванчиці (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:30с.Блаженик