Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 6 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Новосілки:
вул..Шевченка 1-17, 2-18, Молодіжна 27,29, Молодіжна 1-25,51-57,2-28,56,58, Молодіжна 31-45, 30-54, Колгоспна 3-5,2-16,
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-138 09:00-17:00 с. Маркелівка: Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, магазин с. Маркелівка
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-374 09:00-17:00 с. Свійчів: ФОП Дячук Віталій Миронович
ПАТ "Дубномолоко" Школа
Церква, клуб, Юнак С.П.Зерносклад с. Свійчів:
4 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-366 09:00-17:00 м. Устилуг: Устилузька міська рада МР, "Гастроном"
РГ Святих Йоакима та Анни РКЦ Костел м. Устилуг: Л.Українки 1-15,2-24, Олени Хохол 1-29,2-24, Володимирська 23,32,34
5 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-35 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: м. Володимир-Волинський:
вул. Некрасова 9-13,12, Лермонтова 1,3,5, Незалежності 20-60, Солопа 3,4,
6 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-67 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ТзОВ Продукти
ФОП Роман м-н "Обрій"
к-к ПП Універсам
к-к Володимир-Волинський Хлібозавод №7 м. Володимир-Волинський:
вул.. Сагайдачного 6-72,13-71
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с. Новосілки:
вул. Миру, вул. Лесі Українки
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-493 9:00 – 17:00 с. Бужани:
вул. Млинова, вул. Набережна
3 КТП-459 9-00 – 17:00 Відділ культури
ДТГ Львівcька залізниця смт. Сенкевичівка:
вул. Луцька, вул. Привокзальна,
вул. Соборності
Іваничівський район
1. КТП№225 Л-2 9:30-16:30 с.Литовеж
2. КТП№217 Л-1,Л-2 10:00-17:00 с.Топилище
3. ПЛ-10кВ Л46-04 до ЛР-5 ,до ЛР-61 10:00-17:00 с.Клопочин,Радовичі
4. КТП№281 Л-1 9:00-12:00 с.Павлівка
5. КТП№308 Л-1 12:00-16:00 с.Ст.Лішня
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-369 Л-4 09:00 - 17:00 с. Раків-Ліс вул.Незалежності.Гагаріна
2. ПЛ-10кВ Л-59-04 від ЛР-21 09:00 - 17:00 Юридичні споживачі с.Теклине с.Теклине(повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-333 9:00 - 17:00 с.Піщане вул.Чехова
4. КТП-197Л-2 13.00-17.00 с.Раків-Ліс вул,Залісся.пров.Заліський
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерно
вул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськ
вул. Миру,
вул. 1-го травня,
вул. Киричука,
вул. Ветеранів,
вул. Гвардійська,
6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
7 ПЛ 0,4 кВ від КТП25133 8:30-17:00
с. Бодячів - медпункт
Ківерцівське сільське споживче товариство
с.Бодячів
вул.Коноплянська,
вул.Молодіжна,
вул.Колгоспна,
8 ПЛ 0,4 кВ від КТП25236 8:30-17:00 с. Ромашківка – медпункт
ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Лихач Ірина Іванівна
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна вул.Залізнична, с.Ромашківка
вул.Жовтнева, с.Ромашківка
9 ПЛ 0,4 кВ від КТП25461 8:30-17:00 вул.Волі,89-147/непарні/,с.Тростянець
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
9:00-17:00
ФОП Лисюк І.Г
ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В
ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В
м.Ковель, вул..Грабовського; вул..Бойка; вул..Шептицького; вул..Шишкіна; вул..Симоненка;
2.
ПЛ-10кВ Л.37-09
(ТП-717(А); ТП-312; ТП-692(А); ТП-506; ТП-448;
9:00-17:00 Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале приватне підприємство"Козацька застава" с.Колодяжне, вул..Луцька
м.Ковель, вул..Грушевського; вул.Варшавська
3.
9:00-17:00
Голобська селищна рада
ФОП Кухар В.С
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "Комунальне підприємство "Наше селище"
ФО Наумчук Р.О,Приватне мале підприємство"Квант",ПАТ "Київстар"
ФОП Троцюк С.Б, ФОП Семенюк О.О смт.Голоби, вул..Ткача
4.
9:00-17:00
ФОП Кравчик Н.В
ФО Тищук Т.В
Релігійна громада спасіння християн віри
Євангельської п'ятидесятників
ФОП Малюта В.Т
ФОП Костюк М.Ф
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради м.Ковель, вул..Левицького; вул..Патріарха Мстислава; вул..Окружна
5.
ПЛ-0,4кВ від ТП №17
9:00-17:00 Білинська сільська Рада
с.Білин
6.
9:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
Дубівське споживче товариство
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Панечко О.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці с.Мощена
Локачинський район
1. 9.00-13.00
с.Юнівка
2. 9.00-17.00
с.Юнівка вул.ІФранка Сарнівська
3. 9.00-17.00
с.Маньків вул.1 Травня
місто Луцьк
1. 10:00-11:00
Управління судової адміністрації, Книгаторг,Магазин №2 «Взуття»
Трикотажний цех,«Стелз» Романюка 9
Бухгалтерія школи,ЖЕК № 1, ВТТ «Харчовик»,Управління ком.господарством
ПФ «Текс Медіа»,Кіск «Волиньтабак»
Приватбанк, Центр Туристичної інформацій та послуг вул. С.Левчанівської (частково)
вул. Л.Українки (частково)
вул. Б.Хмельницького(часткво)
2 ПЛ-10кВ Л 24-05
до Р 24-05-4
Чистка ПЛ 10кВ
09:00-17:00 Склад ФОП Порсунько,Склад ПП Хомяк
Картоплесховище ПП Марчук
Склад ПП Зіменко,Склад ПП Онищук
Склад ПП Мельник,ПП Дяченко О.А
ПП Кобук А.С,ПП Горбачов
Ж/Б Братерська 1,Склад пральна дитсадка №8
Будинок культури,Гастроном №28
Пекарня вул.Ранкова 2
Магазин АБС
Магазин «Грибочок» вул. Довженка
вул. Весела, вул. Польва
вул. Нова,вул. Стрельнікова
вул. М.Куделі,вул. Овочева
вул. Полонківська,вул. Дачна
вул. О.Бесараб,вул. Світла
вул. О.Теліги,вул. Ольжича
вул. Крушельницької
вул. Ранкова,вул. Цукрова
вул. Ландау, вул. Корольва
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Новостав: церква, ТзОВ "Мрія старосілля" МТФ;
с. Голишів: церва, ПП „Ласка”;
с. Коршовець: ФОП Денисюк (ферма) с. Новостав
вул. Шевченка, Набережна, Вишнева;
с. Голишів вул. Вишнева, Я.Галана, С.Стрільців (Піонерська), Садова,1-40
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП-108 8:00 – 18:00 ТОВ "Надія", СТО, Дункан, Дніпро М., ДСАФ. м.Любомль вул. Вербна, Вокзальна, Володимирська, 1Травня,
2 ПЛ-04 КТП-83 8:00 – 18:00 Магазини с. Приріччя
3 ПЛ-04 КТП-412 8:00 – 18:00 Магазини с. Піща
4 ПЛ-04 КТП-182 8:00 – 18:00 Магазини с. Затишшя
Любешівський район
1 КТП-123 10:00-15:00
с. Бірки (Частково)
2 КТП-259 10:00-13:00 с. Ветли (х. Глинище)
3 ЗТП-220 13:30-17:00 МТС «Україна» с. М. Глуша (Частково)
4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-5 10:00-17:00 магазин с. Проходи, (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 10:00-18:00 Районний відділ освіти (башня, будинок культури), Релігійна громада, Сільська рада (столова дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), с. Троянівка.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ.
3 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-494, Л-2 10:00-18:00 с. Прилісне.
місто Нововолинськ
1. КТП-22 Л-2 09:00 - 17:00 м Нововолинськ
вул Лопатіна, Нахімова, Кропивницького 25-59
Ратнівський район
1.
КТП-330
(Т. О.) 10:00 - 13:00
частково с. Датинь
2. КТП-293
(Т. О.) 13:20 - 17:00
частково с. Датинь
3. КТП-408
(К. Р.) 10:00 - 16:00
смт. Заболоття: Військова частина 9971
частково смт. Заболоття вул. Сагайдачного, Ломоносова, Лугова, Прикордонна, Б. Хмельницького
4. ПЛ-10 кВ Л 19-02 від
ЛР-63до ЛР-253
(Т. О.) 09:00 -17:00
. Самарівське ССТ: м-н Язовні;
Б/к с. Язовні;
ФАП с.Язовні частково с. Язавні
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3
від ТП-92
(Т. О.) 10:00 -13:00
Магазин Сатнехніки;
Магазин "Аміра" Ратне
частково смт. Ратне вул. Газіна, Центральна, Тридцятиріччя Перемоги
6. ПЛ-0,4 кВ Л-3
від ТП-307
(Т. О.) 13:30 - 17:00
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство";
ФОП Корпач Тетяна Миколаївна: "Явір" смт.Ратне
частково смт. Ратне вул. Б. Хмельницького, Малясова, Прип’ятська, Нова, Яблунева
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Блаженик
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Новосілки:
вул..Шевченка 1-17, 2-18, Молодіжна 27,29, Молодіжна 1-25,51-57,2-28,56,58, Молодіжна 31-45, 30-54, Колгоспна 3-5,2-16,
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-138 09:00-17:00 с. Маркелівка: Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, магазин с. Маркелівка
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-374 09:00-17:00 с. Свійчів: ФОП Дячук Віталій Миронович
ПАТ "Дубномолоко" Школа
Церква, клуб, Юнак С.П.Зерносклад с. Свійчів:
4 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-366 09:00-17:00 м. Устилуг: Устилузька міська рада МР, "Гастроном"
РГ Святих Йоакима та Анни РКЦ Костел м. Устилуг: Л.Українки 1-15,2-24, Олени Хохол 1-29,2-24, Володимирська 23,32,34
5 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-35 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: м. Володимир-Волинський:
вул. Некрасова 9-13,12, Лермонтова 1,3,5, Незалежності 20-60, Солопа 3,4,
6 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-67 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ТзОВ Продукти
ФОП Роман м-н "Обрій"
к-к ПП Універсам
к-к Володимир-Волинський Хлібозавод №7 м. Володимир-Волинський:
вул.. Сагайдачного 6-72,13-71
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с. Новосілки:
вул. Миру, вул. Лесі Українки
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-493 9:00 – 17:00 с. Бужани:
вул. Млинова, вул. Набережна
3 КТП-459 9-00 – 17:00 Відділ культури
ДТГ Львівcька залізниця смт. Сенкевичівка:
вул. Луцька, вул. Привокзальна,
вул. Соборності
Іваничівський район
1. КТП№225 Л-2 9:30-16:30 с.Литовеж
2. КТП№217 Л-1,Л-2 10:00-17:00 с.Топилище
3. ПЛ-10кВ Л46-04 до ЛР-5 ,до ЛР-61 10:00-17:00 с.Клопочин,Радовичі
4. КТП№281 Л-1 9:00-12:00 с.Павлівка
5. КТП№308 Л-1 12:00-16:00 с.Ст.Лішня
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-369 Л-4 09:00 - 17:00 с. Раків-Ліс вул.Незалежності.Гагаріна
2. ПЛ-10кВ Л-59-04 від ЛР-21 09:00 - 17:00 Юридичні споживачі с.Теклине с.Теклине(повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-333 9:00 - 17:00 с.Піщане вул.Чехова
4. КТП-197Л-2 13.00-17.00 с.Раків-Ліс вул,Залісся.пров.Заліський
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерно
вул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськ
вул. Миру,
вул. 1-го травня,
вул. Киричука,
вул. Ветеранів,
вул. Гвардійська,
6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
7 ПЛ 0,4 кВ від КТП25133 8:30-17:00
с. Бодячів - медпункт
Ківерцівське сільське споживче товариство
с.Бодячів
вул.Коноплянська,
вул.Молодіжна,
вул.Колгоспна,
8 ПЛ 0,4 кВ від КТП25236 8:30-17:00 с. Ромашківка – медпункт
ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Лихач Ірина Іванівна
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна вул.Залізнична, с.Ромашківка
вул.Жовтнева, с.Ромашківка
9 ПЛ 0,4 кВ від КТП25461 8:30-17:00 вул.Волі,89-147/непарні/,с.Тростянець
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
9:00-17:00
ФОП Лисюк І.Г
ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В
ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В
м.Ковель, вул..Грабовського; вул..Бойка; вул..Шептицького; вул..Шишкіна; вул..Симоненка;
2.
ПЛ-10кВ Л.37-09
(ТП-717(А); ТП-312; ТП-692(А); ТП-506; ТП-448;
9:00-17:00 Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале приватне підприємство"Козацька застава" с.Колодяжне, вул..Луцька
м.Ковель, вул..Грушевського; вул.Варшавська
3.
9:00-17:00
Голобська селищна рада
ФОП Кухар В.С
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "Комунальне підприємство "Наше селище"
ФО Наумчук Р.О,Приватне мале підприємство"Квант",ПАТ "Київстар"
ФОП Троцюк С.Б, ФОП Семенюк О.О смт.Голоби, вул..Ткача
4.
9:00-17:00
ФОП Кравчик Н.В
ФО Тищук Т.В
Релігійна громада спасіння християн віри
Євангельської п'ятидесятників
ФОП Малюта В.Т
ФОП Костюк М.Ф
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради м.Ковель, вул..Левицького; вул..Патріарха Мстислава; вул..Окружна
5.
ПЛ-0,4кВ від ТП №17
9:00-17:00 Білинська сільська Рада
с.Білин
6.
9:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
Дубівське споживче товариство
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Панечко О.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці с.Мощена
Локачинський район
1. 9.00-13.00
с.Юнівка
2. 9.00-17.00
с.Юнівка вул.ІФранка Сарнівська
3. 9.00-17.00
с.Маньків вул.1 Травня
місто Луцьк
1. 10:00-11:00
Управління судової адміністрації, Книгаторг,Магазин №2 «Взуття»
Трикотажний цех,«Стелз» Романюка 9
Бухгалтерія школи,ЖЕК № 1, ВТТ «Харчовик»,Управління ком.господарством
ПФ «Текс Медіа»,Кіск «Волиньтабак»
Приватбанк, Центр Туристичної інформацій та послуг вул. С.Левчанівської (частково)
вул. Л.Українки (частково)
вул. Б.Хмельницького(часткво)
2 ПЛ-10кВ Л 24-05
до Р 24-05-4
Чистка ПЛ 10кВ
09:00-17:00 Склад ФОП Порсунько,Склад ПП Хомяк
Картоплесховище ПП Марчук
Склад ПП Зіменко,Склад ПП Онищук
Склад ПП Мельник,ПП Дяченко О.А
ПП Кобук А.С,ПП Горбачов
Ж/Б Братерська 1,Склад пральна дитсадка №8
Будинок культури,Гастроном №28
Пекарня вул.Ранкова 2
Магазин АБС
Магазин «Грибочок» вул. Довженка
вул. Весела, вул. Польва
вул. Нова,вул. Стрельнікова
вул. М.Куделі,вул. Овочева
вул. Полонківська,вул. Дачна
вул. О.Бесараб,вул. Світла
вул. О.Теліги,вул. Ольжича
вул. Крушельницької
вул. Ранкова,вул. Цукрова
вул. Ландау, вул. Корольва
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Новостав: церква, ТзОВ "Мрія старосілля" МТФ;
с. Голишів: церва, ПП „Ласка”;
с. Коршовець: ФОП Денисюк (ферма) с. Новостав
вул. Шевченка, Набережна, Вишнева;
с. Голишів вул. Вишнева, Я.Галана, С.Стрільців (Піонерська), Садова,1-40
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП-108 8:00 – 18:00 ТОВ "Надія", СТО, Дункан, Дніпро М., ДСАФ. м.Любомль вул. Вербна, Вокзальна, Володимирська, 1Травня,
2 ПЛ-04 КТП-83 8:00 – 18:00 Магазини с. Приріччя
3 ПЛ-04 КТП-412 8:00 – 18:00 Магазини с. Піща
4 ПЛ-04 КТП-182 8:00 – 18:00 Магазини с. Затишшя
Любешівський район
1 КТП-123 10:00-15:00
с. Бірки (Частково)
2 КТП-259 10:00-13:00 с. Ветли (х. Глинище)
3 ЗТП-220 13:30-17:00 МТС «Україна» с. М. Глуша (Частково)
4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-5 10:00-17:00 магазин с. Проходи, (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 10:00-18:00 Районний відділ освіти (башня, будинок культури), Релігійна громада, Сільська рада (столова дит.садка), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), с. Троянівка.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ.
3 ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-494, Л-2 10:00-18:00 с. Прилісне.
місто Нововолинськ
1. КТП-22 Л-2 09:00 - 17:00 м Нововолинськ
вул Лопатіна, Нахімова, Кропивницького 25-59
Ратнівський район
1.
КТП-330
(Т. О.) 10:00 - 13:00
частково с. Датинь
2. КТП-293
(Т. О.) 13:20 - 17:00
частково с. Датинь
3. КТП-408
(К. Р.) 10:00 - 16:00
смт. Заболоття: Військова частина 9971
частково смт. Заболоття вул. Сагайдачного, Ломоносова, Лугова, Прикордонна, Б. Хмельницького
4. ПЛ-10 кВ Л 19-02 від
ЛР-63до ЛР-253
(Т. О.) 09:00 -17:00
. Самарівське ССТ: м-н Язовні;
Б/к с. Язовні;
ФАП с.Язовні частково с. Язавні
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3
від ТП-92
(Т. О.) 10:00 -13:00
Магазин Сатнехніки;
Магазин "Аміра" Ратне
частково смт. Ратне вул. Газіна, Центральна, Тридцятиріччя Перемоги
6. ПЛ-0,4 кВ Л-3
від ТП-307
(Т. О.) 13:30 - 17:00
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство";
ФОП Корпач Тетяна Миколаївна: "Явір" смт.Ратне
частково смт. Ратне вул. Б. Хмельницького, Малясова, Прип’ятська, Нова, Яблунева
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Блаженик
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