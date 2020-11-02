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У Ковелі «накрили» точку з фальсифікованими сигаретами та алкоголем. ФОТО

У Ковелі «накрили» точку з фальсифікованими сигаретами та алкоголем. ФОТО
У Ковелі викрили місця незаконного зберігання та реалізації фальсифікованих тютюнових виробів.

Про це інформує пресслужба ДФС у Волинській області.

Зазначається, що під час санкціонованих обшуків у місті вилучили з незаконного обігу близько 15 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка та понад 100 літрів спирту.

Крім того, вилучили значну суму грошових коштів отриманих від незаконної діяльності та чорнові записи щодо обсягів незаконної реалізації фальсифікату.

За результатами проведення процесуальних дій з незаконного обігу вилучили фальсифіковану підакцизну продукцію орієнтовною вартістю 750 тис. грн.

Наразі у зазначеному кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

У Ковелі «накрили» точку з фальсифікованими сигаретами та алкоголем. ФОТО
У Ковелі «накрили» точку з фальсифікованими сигаретами та алкоголем. ФОТО
У Ковелі «накрили» точку з фальсифікованими сигаретами та алкоголем. ФОТО

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Теги: фальсифікат, Ковель
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