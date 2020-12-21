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У Луцьку в аварії постраждала мама з 7-місячною дитиною

У Луцьку в аварії постраждала мама з 7-місячною дитиною
Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня близько 21 години на вулиці В’ячеслава Чорновола в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Зазначається, що автопригода трапилася біля ресторану «Срібні лелеки». Зіткнулися Skoda Octavia та BMW. На місці пригоди працювали медики та слідчо-оперативна група.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у ДТП постраждало двоє осіб, мама та 7-місячна дитина.

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Теги: аварія, Чорновола, Луцьк, матір, дитина
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