У Луцьку в аварії постраждала мама з 7-місячною дитиною
Сьогодні, 13:53
Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня близько 21 години на вулиці В’ячеслава Чорновола в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що автопригода трапилася біля ресторану «Срібні лелеки». Зіткнулися Skoda Octavia та BMW. На місці пригоди працювали медики та слідчо-оперативна група.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у ДТП постраждало двоє осіб, мама та 7-місячна дитина.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що автопригода трапилася біля ресторану «Срібні лелеки». Зіткнулися Skoda Octavia та BMW. На місці пригоди працювали медики та слідчо-оперативна група.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у ДТП постраждало двоє осіб, мама та 7-місячна дитина.
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