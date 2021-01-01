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У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу

У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу
У Луцькій районній раді медики Луцького центру первинної медичної допомоги №2 провели вакцинацію від коронавірусу.

Про це інформує пресслужба установи.

Близько 80 працівників Луцької районної ради, райдержадміністрації, обчислювального центру та відділу пробації отримали щеплення від Covid-19 виробництва Pfizer.

Перед вакцинацією лікар Любов Кушнірук провела роз’яснювальну роботу та розповіла про можливу реакцію організму на щеплення.

У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу

У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу

У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу

У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу

У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу

У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу

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Теги: Волинь, Луцька райрада, вакцинація, коронавірус
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