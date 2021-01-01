У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу
Сьогодні, 14:36
У Луцькій районній раді медики Луцького центру первинної медичної допомоги №2 провели вакцинацію від коронавірусу.
Про це інформує пресслужба установи.
Близько 80 працівників Луцької районної ради, райдержадміністрації, обчислювального центру та відділу пробації отримали щеплення від Covid-19 виробництва Pfizer.
Перед вакцинацією лікар Любов Кушнірук провела роз’яснювальну роботу та розповіла про можливу реакцію організму на щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба установи.
Близько 80 працівників Луцької районної ради, райдержадміністрації, обчислювального центру та відділу пробації отримали щеплення від Covid-19 виробництва Pfizer.
Перед вакцинацією лікар Любов Кушнірук провела роз’яснювальну роботу та розповіла про можливу реакцію організму на щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП
Сьогодні, 15:11
У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу
Сьогодні, 14:36
У храмі в центрі Луцька збирають одяг та взуття для нужденних
Сьогодні, 14:16
У Луцьку в аварії постраждала мама з 7-місячною дитиною
Сьогодні, 13:53