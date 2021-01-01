У Луцькій райраді посадовці отримали щеплення від коронавірусу





Про це



Близько 80 працівників Луцької районної ради, райдержадміністрації, обчислювального центру та відділу пробації отримали щеплення від Covid-19 виробництва Pfizer.



Перед вакцинацією лікар Любов Кушнірук провела роз’яснювальну роботу та розповіла про можливу реакцію організму на щеплення.















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