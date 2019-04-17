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На одному з проспектів Луцька завтра, 6 липня, не буде гарячої води

На одному з проспектів Луцька завтра, 6 липня, не буде гарячої води
Завтра, 6 липня, на проспекті Волі у будинках 48-66 з 9 до 20 години відключать водопостачання.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Водопостачання тимчасово зупинять через заміну аварійної ділянки мережі.

Мешканцям вказаних будинків рекомендують завчасно подбати про запаси води.

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Теги: Луцьк, гаряча вода, вимкнення, проспект Волі
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