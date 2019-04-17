На одному з проспектів Луцька завтра, 6 липня, не буде гарячої води
Сьогодні, 14:53
Завтра, 6 липня, на проспекті Волі у будинках 48-66 з 9 до 20 години відключать водопостачання.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Водопостачання тимчасово зупинять через заміну аварійної ділянки мережі.
Мешканцям вказаних будинків рекомендують завчасно подбати про запаси води.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Водопостачання тимчасово зупинять через заміну аварійної ділянки мережі.
Мешканцям вказаних будинків рекомендують завчасно подбати про запаси води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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