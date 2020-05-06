За пів року 2021 на Волині трапилося 394 ДТП через перевищення швидкості





Про це



Відповідно до ст.122 (Перевищення встановленого обмеження швидкості) КУпАП перевищення швидкості більше як на 20 км/год тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень, а більше як на 50 км/год — 1 700 гривень.



Сьогодні, 5 липня, на проспекті Відродження патрульні вже виявили три автомобілі, які перевищили допустиму швидкість більше як на 20 км/год.



На водіїв патрульні склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених порушень.



Нагадують, що правилами дорожнього руху передбачено:



- у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год;



- у житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год.



Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.47 дозволяється рух із швидкістю:



- автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам — не більше 80 км/год;



- транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, — не більше 70 км/год;



- вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, — не більше 60 км/год;



- автобусам (за винятком мікроавтобусів) — не більше 90 км/год;



- іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 — не більше 130 км/год, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більше 110 км/год, на інших автомобільних дорогах — не більше 90 км/год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевищення швидкості — це одна з головних причин ДТП. За пів року на території Волинської області трапилося 394 ДТП саме через те, що водії не дотримувалися швидкісного режиму.Про це інформує патрульна поліція Волині.Відповідно до ст.122 (Перевищення встановленого обмеження швидкості) КУпАП перевищення швидкості більше як на 20 км/год тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень, а більше як на 50 км/год — 1 700 гривень.Сьогодні, 5 липня, на проспекті Відродження патрульні вже виявили три автомобілі, які перевищили допустиму швидкість більше як на 20 км/год.На водіїв патрульні склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених порушень.Нагадують, що правилами дорожнього руху передбачено:- у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год;- у житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год.Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.47 дозволяється рух із швидкістю:- автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам — не більше 80 км/год;- транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, — не більше 70 км/год;- вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, — не більше 60 км/год;- автобусам (за винятком мікроавтобусів) — не більше 90 км/год;- іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 — не більше 130 км/год, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більше 110 км/год, на інших автомобільних дорогах — не більше 90 км/год.

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