Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП





Про це



Співробітники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Нововолинськ) встановлюють місцезнаходження Бачинського Дмитра Васильовича, 04.02.1984 року народження, мешканця Нововолинська.



Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді тримання під вартою – терміном на 5 років, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.



Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, у поліції просять негайно повідомляти за номерами: 0931271036, 0973329243 або 102.

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