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Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП

Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП
Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від відбування покарання за скоєння ДТП.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Нововолинськ) встановлюють місцезнаходження Бачинського Дмитра Васильовича, 04.02.1984 року народження, мешканця Нововолинська.

Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді тримання під вартою – терміном на 5 років, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, у поліції просять негайно повідомляти за номерами: 0931271036, 0973329243 або 102.

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Теги: Волинь, розшук, Нововолинськ, ДТП
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