Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП
Сьогодні, 15:11
Поліцейські розшукують волинянина, який ухиляється від відбування покарання за скоєння ДТП.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Нововолинськ) встановлюють місцезнаходження Бачинського Дмитра Васильовича, 04.02.1984 року народження, мешканця Нововолинська.
Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді тримання під вартою – терміном на 5 років, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, у поліції просять негайно повідомляти за номерами: 0931271036, 0973329243 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Нововолинськ) встановлюють місцезнаходження Бачинського Дмитра Васильовича, 04.02.1984 року народження, мешканця Нововолинська.
Чоловік ухиляється від відбування покарання у вигляді тримання під вартою – терміном на 5 років, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, у поліції просять негайно повідомляти за номерами: 0931271036, 0973329243 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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