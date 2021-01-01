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Волинянин, який порушив заборону суду наближатися до матері, втрапив під арешт

Волинянин, який порушив заборону суду наближатися до матері, втрапив під арешт
42-річний житель Ковеля умисно не виконав обмежувальний припис щодо заборони наближатися до матері. Йому призначили покарання.

Про це інформує волинська прокуратура.

Згідно з рішенням Ковельського міськрайонного суду, судимому за домашнє насильство чоловіку було заборонили 6 місяців наближатися до місця роботи матері на відстань ближче 100 метрів.

Проте він кілька разів навідувався туди п’яним та поводився агресивно, відтак жінка була змушена звертатися по допомогу до правоохоронців.

Суд визнав волинянина винним в умисному невиконанні обмежувального припису та призначив йому покарання у виді 4 місяців та 5 днів арешту.

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Теги: припис, насильство, матір
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