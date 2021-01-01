У центрі Луцька водій дрифтував на автомобілі BMW. ВІДЕО





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На камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували порушення Правил дорожнього руху. Водій автомобіля BMW д.н.з. АС0100ІА дрифтував на перехресті вул. Словацького – вул. Шевченка.



На місце події оперативно прибула поліція для притягнення водія до адміністративної відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували водія автомобіля BMW, який дрифтував.Про це інформує департамент муніципальної Варти Луцької міської ради.На камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували порушення Правил дорожнього руху. Водій автомобіля BMW д.н.з. АС0100ІА дрифтував на перехресті вул. Словацького – вул. Шевченка.На місце події оперативно прибула поліція для притягнення водія до адміністративної відповідальності.

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