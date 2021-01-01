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У центрі Луцька водій дрифтував на автомобілі BMW. ВІДЕО

У центрі Луцька водій дрифтував на автомобілі BMW. ВІДЕО
У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували водія автомобіля BMW, який дрифтував.

Про це інформує департамент муніципальної Варти Луцької міської ради.

На камерах відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували порушення Правил дорожнього руху. Водій автомобіля BMW д.н.з. АС0100ІА дрифтував на перехресті вул. Словацького – вул. Шевченка.

На місце події оперативно прибула поліція для притягнення водія до адміністративної відповідальності.


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Теги: Луцьк, водій, центр, дрифтував
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