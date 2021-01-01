вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі пожежники рятували від вогню житловий будинок

У Луцькому районі пожежники рятували від вогню житловий будинок
На Волині рятувальники ліквідували декілька пожеж.

Так, 4 липня о 1:31 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, що у селі Озері Ківерцівської міської громади Луцького району, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.

О 02:09 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:35 – остаточно її ліквідували. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

А 5 липня о 02:12 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі, що в селі Кукли Маневицької селищної громади Камінь-Каширського району. Причини пожежі встановлюють.

Також 5 липня о 03:09 на спецлінію 101 надійшла інформація про те, що на проспекті Соборності у Луцьку горів автомобіль. О 03:15 рятувальники пожежу локалізували, об 03:21 ліквідували. Причину пожежі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Озеро, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку із професійним святом вітали податківців. ФОТО
Сьогодні, 16:05
У центрі Луцька водій дрифтував на автомобілі BMW. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
У Луцькому районі пожежники рятували від вогню житловий будинок
Сьогодні, 15:46
Волинянин, який порушив заборону суду наближатися до матері, втрапив під арешт
Сьогодні, 15:31
Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП
Сьогодні, 15:11
Схожі новини
У селі на Волині через несправність телевізора загорівся житловий будинок У селі на Волині через несправність телевізора загорівся житловий будинок
23 червень, 16:37
У селі на Волині горів житловий будинок У селі на Волині горів житловий будинок
12 травень, 10:30
У селі на Волині горів будинок У селі на Волині горів будинок
11 травень, 14:50
У Києві біля храму сталась пожежа: загинуло дві людини. ФОТО. ВІДЕО У Києві біля храму сталась пожежа: загинуло дві людини. ФОТО. ВІДЕО
04 травень, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортсмени з Волині здобули 5 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. ФОТО
Сьогодні, 17:07
 0
На Соборності – аварія з потерпілими: рух транспорту ускладнений
Сьогодні, 16:34
 0
У Луцьку спіймали водія з «липовими» документами
Сьогодні, 16:31
 0
Чоловіка з Волині вдруге судитимуть за умисне вбивство
Сьогодні, 16:19
 0
У Луцьку із професійним святом вітали податківців. ФОТО
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8