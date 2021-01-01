У Луцькому районі пожежники рятували від вогню житловий будинок





Так, 4 липня о 1:31 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, що у селі Озері Ківерцівської міської громади Луцького району, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.



О 02:09 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:35 – остаточно її ліквідували. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



А 5 липня о 02:12 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі, що в селі Кукли Маневицької селищної громади Камінь-Каширського району. Причини пожежі встановлюють.



Також 5 липня о 03:09 на спецлінію 101 надійшла інформація про те, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині рятувальники ліквідували декілька пожеж.Так, 4 липня о 1:31 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, що у селі Озері Ківерцівської міської громади Луцького району, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.О 02:09 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:35 – остаточно її ліквідували. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.А 5 липня о 02:12 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі, що в селі Кукли Маневицької селищної громади Камінь-Каширського району. Причини пожежі встановлюють.Також 5 липня о 03:09 на спецлінію 101 надійшла інформація про те, що на проспекті Соборності у Луцьку горів автомобіль . О 03:15 рятувальники пожежу локалізували, об 03:21 ліквідували. Причину пожежі встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію