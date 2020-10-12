Волинянин, який незаконно ловив рибу у нерестовий період, заплатить штраф





Так, у червні на озері Острів’янське, що знаходиться на території Шацького району, виявили чоловіка, який браконьєрськими сітками ловив рибу, - пише Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Незаконні знаряддя лову в порушника вилучили. Справу передали до суду.

2 липня суд визнав чоловіка винним і зобов’язав сплатити штраф за статтею 85 КУпАП та конфіскувати браконьєрські сітки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацький районний суд Волинської області визнав винним чоловіка, який незаконно рибалив у нерестовий період.Так, у червні на озері Острів’янське, що знаходиться на території Шацького району, виявили чоловіка, який браконьєрськими сітками ловив рибу, - пише Державна екологічна інспекція у Волинській області.Незаконні знаряддя лову в порушника вилучили. Справу передали до суду.2 липня суд визнав чоловіка винним і зобов’язав сплатити штраф за статтею 85 КУпАП та конфіскувати браконьєрські сітки.

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