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Волинянин, який незаконно ловив рибу у нерестовий період, заплатить штраф

Волинянин, який незаконно ловив рибу у нерестовий період, заплатить штраф
Шацький районний суд Волинської області визнав винним чоловіка, який незаконно рибалив у нерестовий період.

Так, у червні на озері Острів’янське, що знаходиться на території Шацького району, виявили чоловіка, який браконьєрськими сітками ловив рибу, - пише Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Незаконні знаряддя лову в порушника вилучили. Справу передали до суду.
2 липня суд визнав чоловіка винним і зобов’язав сплатити штраф за статтею 85 КУпАП та конфіскувати браконьєрські сітки.


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Теги: екоінспекція, cуд, порушення, браконьєр, Волинь
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