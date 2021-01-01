У Луцьку із професійним святом вітали податківців. ФОТО

У Луцьку сьогодні, 5 липня, відбулися урочистості з нагоди Дня податківця України, яке відзначають 2 липня.Зокрема, податківців області привітали із професійним святом та вручили заслужені нагороди, - інформують у Волинській ОДА.За дорученням голови облдержадміністраціїдо урочистих зборів у головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області долучився його заступникВідтак, Олександр Троханенко вручив почесні грамоти обласної державної адміністрації працівникам головного управління ДПС в області:– головному державному ревізору інспектору відділу розгляду звернень державних органів, електронних сервісів та електронного документообігу, організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг, ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків управління електронних сервісів;– головному державному ревізору-інспектору відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту;– головному державному ревізору-інспектору Луцького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камерних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб.Нагадаємо, 25 червня 2020 року президент Українисвоїм указом установив в Україні професійне свято – День податківця України, яке відзначатимуть щороку 2 липня.