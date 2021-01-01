У Луцьку із професійним святом вітали податківців. ФОТО
Сьогодні, 16:05
У Луцьку сьогодні, 5 липня, відбулися урочистості з нагоди Дня податківця України, яке відзначають 2 липня.
Зокрема, податківців області привітали із професійним святом та вручили заслужені нагороди, - інформують у Волинській ОДА.
За дорученням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка до урочистих зборів у головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області долучився його заступник Олександр Троханенко.
Відтак, Олександр Троханенко вручив почесні грамоти обласної державної адміністрації працівникам головного управління ДПС в області:
– Володимиру Квашу – головному державному ревізору інспектору відділу розгляду звернень державних органів, електронних сервісів та електронного документообігу, організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг, ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків управління електронних сервісів;
– Ірині Манецькій – головному державному ревізору-інспектору відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту;
– Оксані Шепеть – головному державному ревізору-інспектору Луцького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камерних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб.
Нагадаємо, 25 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський своїм указом установив в Україні професійне свято – День податківця України, яке відзначатимуть щороку 2 липня.
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Зокрема, податківців області привітали із професійним святом та вручили заслужені нагороди, - інформують у Волинській ОДА.
За дорученням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка до урочистих зборів у головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області долучився його заступник Олександр Троханенко.
Відтак, Олександр Троханенко вручив почесні грамоти обласної державної адміністрації працівникам головного управління ДПС в області:
– Володимиру Квашу – головному державному ревізору інспектору відділу розгляду звернень державних органів, електронних сервісів та електронного документообігу, організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг, ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків управління електронних сервісів;
– Ірині Манецькій – головному державному ревізору-інспектору відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту;
– Оксані Шепеть – головному державному ревізору-інспектору Луцького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камерних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб.
Нагадаємо, 25 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський своїм указом установив в Україні професійне свято – День податківця України, яке відзначатимуть щороку 2 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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