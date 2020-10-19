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У Луцьку спіймали водія з «липовими» документами

У Луцьку спіймали водія з «липовими» документами
Волинські патрульні виявили водія із документами з ознаками підробки.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Вчора, 4 липня, під час патрулювання на вулиці Львівській, що у Луцьку, патрульні зупинили автомобіль Nissan Primera, водій якого керував автомобілем, обладнаним засобами пасивної безпеки, однак не був не пристебнутий ременем безпеки.

Під час перевірки документів інспектори виявили, що номер кузова не відповідає записам у свідоцтві про реєстрацію автомобіля.

Для з’ясування всіх обставин, водія доправили до Луцького районного управління поліції.

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Теги: Луцьк, водій, вулиця Львівська, документи
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