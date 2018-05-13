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Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО

Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
У селищі Рокитне Рівненської області на базі Рокитнівського скляного заводу провели турнір з мініфутболу серед команд групи компаній «Континіум».

За перемогу змагалися 4 команди – із управлінського блоку, молочного, нафтового та скляного бізнесів.

Оскільки тайми у мініфутболі десятихвилинні з кількахвилинною перервою перевести подих, викладатися гравцям довелося на повну. Гаряче протистояння, щоправда, не зіпсувало дружньої атмосфери, стверджують учасники турніру.

«Чудова атмосфера, чудова організація, є спортивні змагання, але є дуже дружні стосунки. Це такий теплий, справжній футбол», - поділився емоціями маркетинг-директор АЗК «WOG» Геннадій Карлінський.

Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО


Переможцями турніру стала команда Рокитнівського скляного заводу, господарі поля. Вони - рекордсмен турніру за кількістю забитих голів. Проте й інші команди не лишилися без нагород.

Кращим гравцем серед бізнесів став генеральний директор ГК «Континіум» Олег Галущак.

Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО


«Я вважаю, що саме так мають проводитися турніри у ГК «Континіум». Це зближує менеджмент, породжує гарні емоції і нові ідеї», - висловився Олег Галущак.

Директор ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» Леонід Паробочий зауважив, що неймовірно приємно те, що топ-менеджери, керівництво ГК «Континіум» розуміють важливість таких спортивних зустрічей і самі беруть участь у турнірах.

Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО


На увагу заслуговують не лише власне спортивні змагання, а й загальна атмосфера турніру. Чемпіонат вражав національним колоритом, творчим підходом та духом корпоративної єдності, що у спільній справі, що у дозвіллі.

Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО
Свято корпоративної єдності: група компаній «Континіум» влаштувала футбольний турнір. ФОТО








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Теги: група компаній «Континіум», Олег Галущак, турнір, міні-футбол
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