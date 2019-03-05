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Мін’юст дозволив автоматично списувати з банківських рахунків українців борги за комуналку

Мін’юст дозволив автоматично списувати з банківських рахунків українців борги за комуналку
З вівторка, 6 липня, на вимогу Державної виконавчої служби або приватних виконавців з банківських рахунків українців дозволили автоматично знімати кошти, щоб оплатити їхні борги за комуналку і штрафи.

Про це нагадує видання “Слово і Діло”, опублікувавши відповідну інфографіку.

Ще в лютому 2021 року Нацбанк зобов’язав банки на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них. Окрім того, у міністерстві юстиції затвердили наказ, згідно з яким банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному вигляді – через Автоматизовану систему виконавчого провадження.

Як і раніше, для списання коштів потрібно буде рішення суду, але сама процедура значно спроститься і пришвидшиться. Окрім того, якщо раніше її застосовували лише при заборгованості за аліменти, то тепер перелік розширили оплатою житлово-комунальних послуг, штрафі (зокрема, за порушення правил дорожнього руху) та виплати зарплати.

Можливість автоматично списувати борги з рахунків виконавці зможуть з рахунків у таких банківських установах: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанк, Оксі Банк, Банк Восток, Індустріалбанк та ПроКредит Банк.

До тестового режиму підключено ще 44 банківських установи. Окрім того, 11 банків проходять стадію попередніх налаштувань для тестуваннями. Найближчим часом, за даними Мін’юсту, 62 із 73 українських банків приєднаються до системи автоматизованого списання боргів.

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Теги: борги, гроші, комуналка
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Коментарі 1
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тільки якщо дозволять штрафувати в подвійному розмірі комунслужби у випадку помилки та на користь громадянина
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