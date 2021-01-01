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Туман і короткочасні дощі: якою буде погода на Волині у вівторок, 6 липня

Туман і короткочасні дощі: якою буде погода на Волині у вівторок, 6 липня
У Волинській області у вівторок, 6 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі буде місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, вдень пройдують короткочасні дощі, гроза. Вночі та вранці – туман з видимістю 200-500 м. Вітер північний, 3-8 м/с.

У Луцьку завтра, 6 липня, температура вночі буде 15-17°, вдень 27-29°.
По області вночі 13-18°, вдень 25-30°.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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