Туман і короткочасні дощі: якою буде погода на Волині у вівторок, 6 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок, 6 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі буде місцями невеликий дощ.
Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, вдень пройдують короткочасні дощі, гроза. Вночі та вранці – туман з видимістю 200-500 м. Вітер північний, 3-8 м/с.
У Луцьку завтра, 6 липня, температура вночі буде 15-17°, вдень 27-29°.
По області вночі 13-18°, вдень 25-30°.
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Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, вдень пройдують короткочасні дощі, гроза. Вночі та вранці – туман з видимістю 200-500 м. Вітер північний, 3-8 м/с.
У Луцьку завтра, 6 липня, температура вночі буде 15-17°, вдень 27-29°.
По області вночі 13-18°, вдень 25-30°.
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