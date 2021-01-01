Туман і короткочасні дощі: якою буде погода на Волині у вівторок, 6 липня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



За прогнозами синоптиків, вдень пройдують короткочасні дощі, гроза. Вночі та вранці – туман з видимістю 200-500 м. Вітер північний, 3-8 м/с.



У Луцьку завтра, 6 липня, температура вночі буде 15-17°, вдень 27-29°.

По області вночі 13-18°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок, 6 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі буде місцями невеликий дощ.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.За прогнозами синоптиків, вдень пройдують короткочасні дощі, гроза. Вночі та вранці – туман з видимістю 200-500 м. Вітер північний, 3-8 м/с.У Луцьку завтра, 6 липня, температура вночі буде 15-17°, вдень 27-29°.По області вночі 13-18°, вдень 25-30°.

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