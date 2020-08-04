В Україні з'явився енергетичний лід у формі морозива: чому його не рекомендують для дітей





Віталія Євтушенка про наслідки вживання енергетиків для дітей і дізнався, чому для школярів вживання енергетичних напоїв небажане.



"Для школярів вживання енергетичних напоїв небажане, в цьому віці організм повинен навчитися сам регулювати свій режим дня. А ці штучні засоби збивають ритми організму, що в подальшому може негативно позначитися на організмі вже дорослої людини", - розповів лікар.



Організм дорослої людини більш стійкий до наслідків від енергетиків, відзначає лікар. Дитячий організм, в силу того, що до кінця не сформований, більш схильний до проблем з серцево-судинною системою, особливо, при сильному передозуванні, що також може привести до летального результату.



Крім того, лікар відзначає появу посилених головних болів при частому вживанні навіть незначної кількості енергетичного напою. Особливий негативний ефект можна спостерігати в спеку.



"У спеку треба пити воду з мінеральними солями, і в достатній кількості. А ось від вживання енергетиків найсильніше страждає головний мозок, оскільки спрямованість цього енергетика якраз на стимуляцію головного мозку, він вже там підстьобує і серцево-судинну і ендокринну систему... Це викликає сильну тахікардію, оскільки там використовується кофеїн, що стимулює серцеву і мозкову діяльність", - зазначив лікар.



За словами Євтушенка, на його практиці діти потрапляли до лікарні від наслідків енергетика, але це бувало лише в найкритичніших ситуаціях.



"Одна дитина 12-ти років випила більше 10 банок Revo, відкачали, наслідків серйозних не було, але в майбутньому це може серйозно позначитися на організмі", - резюмував лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з'явився енергетичний лід – новий енергетик в формі морозива, який можуть купити і діти. УНН розпитав дитячого інфекціоністапро наслідки вживання енергетиків для дітей і дізнався, чому для школярів вживання енергетичних напоїв небажане."Для школярів вживання енергетичних напоїв небажане, в цьому віці організм повинен навчитися сам регулювати свій режим дня. А ці штучні засоби збивають ритми організму, що в подальшому може негативно позначитися на організмі вже дорослої людини", - розповів лікар.Організм дорослої людини більш стійкий до наслідків від енергетиків, відзначає лікар. Дитячий організм, в силу того, що до кінця не сформований, більш схильний до проблем з серцево-судинною системою, особливо, при сильному передозуванні, що також може привести до летального результату.Крім того, лікар відзначає появу посилених головних болів при частому вживанні навіть незначної кількості енергетичного напою. Особливий негативний ефект можна спостерігати в спеку."У спеку треба пити воду з мінеральними солями, і в достатній кількості. А ось від вживання енергетиків найсильніше страждає головний мозок, оскільки спрямованість цього енергетика якраз на стимуляцію головного мозку, він вже там підстьобує і серцево-судинну і ендокринну систему... Це викликає сильну тахікардію, оскільки там використовується кофеїн, що стимулює серцеву і мозкову діяльність", - зазначив лікар.За словами Євтушенка, на його практиці діти потрапляли до лікарні від наслідків енергетика, але це бувало лише в найкритичніших ситуаціях."Одна дитина 12-ти років випила більше 10 банок Revo, відкачали, наслідків серйозних не було, але в майбутньому це може серйозно позначитися на організмі", - резюмував лікар.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію