У Нововолинську відкрили простір для навчання, спілкування та активної соціалізації молоді з інвалідністю. ФОТО





Цей проект назвали «Настолка», а організація, що його відкрила - «Пряник для Друга» - громадська місцева ініціатива, що вже кілька років працює у місті для молоді з інвалідністю. Ці проекти реалізовуються в рамках конкурсу соціальних ідей у Нововолинській громаді, що співфінансується міською радою, Європейським Союзом та Британською радою в партнерстві з молодіжним центром «Нові крила».





Нове місце зустрічі молоді облаштували в одній з аудиторій Нововолинського інституту економіки і менеджменту.



Головою осередку «Пряник для Друга» - Любов Вавдічик разом із співзасновниками організації – Юрієм та Яною Нінічуками, згуртували молодь з інвалідністю, аби вона та їхні друзі мали простір для навчання та дозвілля.



Юра Нінічук – куратор проєкту «Настолка». Він розповідає, що виникла ідея для створення такого простору, адже багато дітей та молоді з інвалідністю сидять вдома і це відображається на їхньому стані.



«Було написано та реалізовано два проєкти. Це навчальний осередок для соціалізації та місце для розваг. Хочеться якомога більше соціалізувати молодь з інвалідністю, бо не вихід закрити її вдома. Ми тут граємо настільні ігри, буде проходити навальний процес і будемо просто спілкуватися”, – говорить Юрій.



На відкритті було чимало гостей. Присутнім показали коротеньку театральну виставу, частували смаколиками. Дітки могли пограти настільні ігри.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го липня у Нововолинську відбулося відкриття простору для навчання, спілкування та активної соціалізації молоді з інвалідністю. Про це пише видання БУГ.Цей проект назвали «Настолка», а організація, що його відкрила - «Пряник для Друга» - громадська місцева ініціатива, що вже кілька років працює у місті для молоді з інвалідністю. Ці проекти реалізовуються в рамках конкурсу соціальних ідей у Нововолинській громаді, що співфінансується міською радою, Європейським Союзом та Британською радою в партнерстві з молодіжним центром «Нові крила».Нове місце зустрічі молоді облаштували в одній з аудиторій Нововолинського інституту економіки і менеджменту.Головою осередку «Пряник для Друга» -разом із співзасновниками організації –та, згуртували молодь з інвалідністю, аби вона та їхні друзі мали простір для навчання та дозвілля.Юра Нінічук – куратор проєкту «Настолка». Він розповідає, що виникла ідея для створення такого простору, адже багато дітей та молоді з інвалідністю сидять вдома і це відображається на їхньому стані.«Було написано та реалізовано два проєкти. Це навчальний осередок для соціалізації та місце для розваг. Хочеться якомога більше соціалізувати молодь з інвалідністю, бо не вихід закрити її вдома. Ми тут граємо настільні ігри, буде проходити навальний процес і будемо просто спілкуватися”, – говорить Юрій.На відкритті було чимало гостей. Присутнім показали коротеньку театральну виставу, частували смаколиками. Дітки могли пограти настільні ігри.

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