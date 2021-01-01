Бойовики обстріляли позиції ЗСУ : один боєць загинув, трьох поранено





Про це



Ще троє бійців внаслідок обстрілу зазнали поранень.



"Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться у повідомленні.



Як йшлося у вечірньому зведенні ООС, станом на 17:00 5 липня було зафіксовано три обстріли українських позицій з боку терористів.



Раніше стало відомо ім'я українського військового, який Юрій Васильович Письменний, відомий за позивним "Феофан".



Чоловік народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту. У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером - служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні обстріляли позиції Збройних сил України й смертельно поранили бійця ЗСУ.Про це повідомляє Командування ООС на сторінці у Facebook.Ще троє бійців внаслідок обстрілу зазнали поранень."Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться у повідомленні.Як йшлося у вечірньому зведенні ООС, станом на 17:00 5 липня було зафіксовано три обстріли українських позицій з боку терористів.Раніше стало відомо ім'я українського військового, який загинув в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у неділю, 4 липня. Через обстріли російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан, відомий за позивним "Феофан".Чоловік народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту. У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером - служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.

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