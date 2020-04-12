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Українцям знову треба встановлювати «Дій вдома» після поїздок за кордон: але це стосується не всіх

Українцям знову треба встановлювати «Дій вдома» після поїздок за кордон: але це стосується не всіх
Із 2 липня українським туристам після повернення з Росії, Індії, Португалії та Великої Британії знову необхідно встановлювати застосунок «Дій вдома». А все через штам «Дельта», який циркулює в цих країнах.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Додаток доведеться встановлювати громадянам України, які перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів та не пройшли експрес-тест на коронавірус або мають позитивний його результат. Тестування проводять під час перетину кордону.

Щоб повернутися в Україну з цих країн, нашим громадянам потрібен негативний результат експрес-тесту, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Такий тест роблять до проходження паспортного контролю.

Якщо українці цього не виконають, їм необхідно буде пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов'язковим встановленням застосунку «Дій вдома».

Іноземці та люди без громадянства не зможуть перетнути державний кордон України без негативного результату такого тесту.

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Теги: штамп Дельта, Дій вдома
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