Українцям знову треба встановлювати «Дій вдома» після поїздок за кордон: але це стосується не всіх
Сьогодні, 01:37
Із 2 липня українським туристам після повернення з Росії, Індії, Португалії та Великої Британії знову необхідно встановлювати застосунок «Дій вдома». А все через штам «Дельта», який циркулює в цих країнах.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Додаток доведеться встановлювати громадянам України, які перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів та не пройшли експрес-тест на коронавірус або мають позитивний його результат. Тестування проводять під час перетину кордону.
Щоб повернутися в Україну з цих країн, нашим громадянам потрібен негативний результат експрес-тесту, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Такий тест роблять до проходження паспортного контролю.
Якщо українці цього не виконають, їм необхідно буде пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов'язковим встановленням застосунку «Дій вдома».
Іноземці та люди без громадянства не зможуть перетнути державний кордон України без негативного результату такого тесту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Додаток доведеться встановлювати громадянам України, які перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів та не пройшли експрес-тест на коронавірус або мають позитивний його результат. Тестування проводять під час перетину кордону.
Щоб повернутися в Україну з цих країн, нашим громадянам потрібен негативний результат експрес-тесту, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Такий тест роблять до проходження паспортного контролю.
Якщо українці цього не виконають, їм необхідно буде пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов'язковим встановленням застосунку «Дій вдома».
Іноземці та люди без громадянства не зможуть перетнути державний кордон України без негативного результату такого тесту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перші COVID-сертифікати з’явилися у «Дії»
Сьогодні, 03:49
30 снарядів і одну авіабомбу: на Волині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 02:39
Українцям знову треба встановлювати «Дій вдома» після поїздок за кордон: але це стосується не всіх
Сьогодні, 01:37
Поблизу Луцька пропала 43-річна жінка: просять допомогти знайти
Сьогодні, 00:09
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00