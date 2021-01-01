Про Луцьк пише і писатиме: обіцяла Забужко лучанам. ВІДЕО

Оксана Забужко. Вона 5-та і завершальна резидентка промоційного проєкту «Місто натхнення». В обласному центрі письменниця працюватиме над своїми творами упродовж 5-ти днів. А напередодні знайшла час і для зустрічі з шанувальниками.



Як це було – дивіться у сюжеті

Візиту Оксани Забужко на луцьку літературну резиденцію містяни чекали з особливим нетерпінням. Уродженка Луцька, письменниця не лише у найвищих рейтингах сучасної української літератури. Вона ще й неймовірно яскрава особистість, інтелектуалка, палка і відверта спікерка, стверджують шанувальники.



Зустрітися з кумиром прийшли і місцеві літератори. Стверджують: творчість Оксани Забужко і за тематикою, і за обсягами, і за глибиною викладу займає осібне місце в сучасній українській літературі. (



Письменниця розповіла: у Луцьку почувається як вдома, адже саме тут минуло її дитинство. Востаннє навідувалася три роки тому на видавничий фестиваль Фронтера. Тепер же радіє нагоді прозвітувати лучанам про нові свої твори та творчі плани.



Про Луцьк, запевняє, Оксана Забужко писала, пише і писатиме знову. Бо місто, його історія, аура і люди того варті. А Літературна резиденція “Місто натхнення” – хороша ідея для промоції.



Спілкування тривало упродовж кількох годин, було позбавлене пафосу, але не інтриги, що цілком у дусі письменниці. Усі охочі змогли придбати літературні новинки Оксани Забужко з її автографом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку літературну резиденцію відвідала письменниця та інтелектуалка. Вона 5-та і завершальна резидентка промоційного проєкту «Місто натхнення». В обласному центрі письменниця працюватиме над своїми творами упродовж 5-ти днів. А напередодні знайшла час і для зустрічі з шанувальниками.Як це було – дивіться у сюжеті 12 каналу.

Візиту Оксани Забужко на луцьку літературну резиденцію містяни чекали з особливим нетерпінням. Уродженка Луцька, письменниця не лише у найвищих рейтингах сучасної української літератури. Вона ще й неймовірно яскрава особистість, інтелектуалка, палка і відверта спікерка, стверджують шанувальники.Зустрітися з кумиром прийшли і місцеві літератори. Стверджують: творчість Оксани Забужко і за тематикою, і за обсягами, і за глибиною викладу займає осібне місце в сучасній українській літературі. (Письменниця розповіла: у Луцьку почувається як вдома, адже саме тут минуло її дитинство. Востаннє навідувалася три роки тому на видавничий фестиваль Фронтера. Тепер же радіє нагоді прозвітувати лучанам про нові свої твори та творчі плани.Про Луцьк, запевняє, Оксана Забужко писала, пише і писатиме знову. Бо місто, його історія, аура і люди того варті. А Літературна резиденція “Місто натхнення” – хороша ідея для промоції.Спілкування тривало упродовж кількох годин, було позбавлене пафосу, але не інтриги, що цілком у дусі письменниці. Усі охочі змогли придбати літературні новинки Оксани Забужко з її автографом.

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