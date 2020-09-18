ЖК «Яровиця» – сучасні рішення щодо паркування авто*
Сьогодні, 10:23
Сьогодні чимала кількість людей потребує комфортних квадратних метрів і для себе, і для своїх авто. Для житлових комплексів наявність підземного паркінгу є не лише хорошою перевагою, а й необхідністю.
Паркінг – важливий елемент внутрішньої інфраструктури сучасного житлового комплексу. «Яровиця» реалізовує проект цілого підземного міста для авто. Тут обрали максимально зручну для мешканців модель: комфортний підземний паркінг, з якого мешканці зможуть піднятися на ліфті просто таки на свій поверх.
У підземному місті «Яровиці» є декілька зручних в’їздів та виїздів, зрозуміла навігація та комфортне розміщення паркомісць. Великий простір підземного паркінгу дозволить виконувати безпечні маневри на всій його території, цьому сприятиме і спеціальне антиковзаюче покриття.
Підземна стоянка – це не лише зручність, а й безпека, спокій та заощадження коштів. Територія паркінгу перебуває під цілодобовою охороною, відеоспостереженням та контролем протипожежної системи.
Завдяки підземному паркінгу у «Яровиці» вдалося втілити у реальність концепцію зеленого, спортивного та безпечного для мешканців двору. Тепер це зручний простір для веселих дитячих ігор та спокійного відпочинку мешканців.
Зручний паркінг та безпечна прибудинкова зона для насолоди життям –
формула ідеального житлового простору створеного з турботою про мешканців у «Яровиці».
Завітайте у консультаційний центр «Яровиці», що на вул. Яровиця, 17. Саме зараз діє спекотна знижка: -25 000 грн. при купівлі домівки для авто.
За детальнішою інформацією звертайтесь: 050 402 05 05, http://yarovytsya.com.ua/, https://euroholding.net.ua/
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Паркінг – важливий елемент внутрішньої інфраструктури сучасного житлового комплексу. «Яровиця» реалізовує проект цілого підземного міста для авто. Тут обрали максимально зручну для мешканців модель: комфортний підземний паркінг, з якого мешканці зможуть піднятися на ліфті просто таки на свій поверх.
У підземному місті «Яровиці» є декілька зручних в’їздів та виїздів, зрозуміла навігація та комфортне розміщення паркомісць. Великий простір підземного паркінгу дозволить виконувати безпечні маневри на всій його території, цьому сприятиме і спеціальне антиковзаюче покриття.
Підземна стоянка – це не лише зручність, а й безпека, спокій та заощадження коштів. Територія паркінгу перебуває під цілодобовою охороною, відеоспостереженням та контролем протипожежної системи.
Завдяки підземному паркінгу у «Яровиці» вдалося втілити у реальність концепцію зеленого, спортивного та безпечного для мешканців двору. Тепер це зручний простір для веселих дитячих ігор та спокійного відпочинку мешканців.
Зручний паркінг та безпечна прибудинкова зона для насолоди життям –
формула ідеального житлового простору створеного з турботою про мешканців у «Яровиці».
Завітайте у консультаційний центр «Яровиці», що на вул. Яровиця, 17. Саме зараз діє спекотна знижка: -25 000 грн. при купівлі домівки для авто.
За детальнішою інформацією звертайтесь: 050 402 05 05, http://yarovytsya.com.ua/, https://euroholding.net.ua/
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