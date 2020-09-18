ЖК «Яровиця» – сучасні рішення щодо паркування авто*

Сьогодні чимала кількість людей потребує комфортних квадратних метрів і для себе, і для своїх авто. Для житлових комплексів наявність підземного паркінгу є не лише хорошою перевагою, а й необхідністю.Паркінг – важливий елемент внутрішньої інфраструктури сучасного житлового комплексу. «Яровиця» реалізовує проект цілого підземного міста для авто. Тут обрали максимально зручну для мешканців модель: комфортний підземний паркінг, з якого мешканці зможуть піднятися на ліфті просто таки на свій поверх.У підземному місті «Яровиці» є декілька зручних в’їздів та виїздів, зрозуміла навігація та комфортне розміщення паркомісць. Великий простір підземного паркінгу дозволить виконувати безпечні маневри на всій його території, цьому сприятиме і спеціальне антиковзаюче покриття.Підземна стоянка – це не лише зручність, а й безпека, спокій та заощадження коштів. Територія паркінгу перебуває під цілодобовою охороною, відеоспостереженням та контролем протипожежної системи.Завдяки підземному паркінгу у «Яровиці» вдалося втілити у реальність концепцію зеленого, спортивного та безпечного для мешканців двору. Тепер це зручний простір для веселих дитячих ігор та спокійного відпочинку мешканців.Зручний паркінг та безпечна прибудинкова зона для насолоди життям –формула ідеального житлового простору створеного з турботою про мешканців у «Яровиці».Завітайте у консультаційний центр «Яровиці», що на вул. Яровиця, 17. Саме зараз діє спекотна знижка: -25 000 грн. при купівлі домівки для авто.