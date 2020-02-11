Чим особливий ЖК «Амстердам»? ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*

Андрій Разумовський у своєму відеоблозі розповідає про



Зокрема, про те, які роботи тут виконані, а також - про переваги нової технології монолітно-каркасного будівництва.















Нагадаємо, що вже розпочали продаж квартир у 4-під’їзді ЖК «Амстердам». Зараз тут можна придбати 1-спальну квартиру площею 42 м2 за зниженою ціною. Її загальна вартість становить 28 000 $. А також можливе розтермінування платежів на 24 місяці з першим внесок 30% або 50%. Детальніше читайте



У 3 під’їзді продовжує діяти спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири площею 66 або 73 м2 . Теж знижена ціна за умови першого внеску 50% або 100% оплати.





Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесь



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

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