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Чим особливий ЖК «Амстердам»? ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*

Чим особливий ЖК «Амстердам»? ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*
Директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський у своєму відеоблозі розповідає про Житловий комплекс «Амстердам» (с. Струмівка).

Зокрема, про те, які роботи тут виконані, а також - про переваги нової технології монолітно-каркасного будівництва.







Нагадаємо, що вже розпочали продаж квартир у 4-під’їзді ЖК «Амстердам». Зараз тут можна придбати 1-спальну квартиру площею 42 м2 за зниженою ціною. Її загальна вартість становить 28 000 $. А також можливе розтермінування платежів на 24 місяці з першим внесок 30% або 50%. Детальніше читайте за посиланням.

У 3 під’їзді продовжує діяти спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири площею 66 або 73 м2 . Теж знижена ціна за умови першого внеску 50% або 100% оплати.

Чим особливий ЖК «Амстердам»? ВІДЕОБЛОГ АНДРІЯ РАЗУМОВСЬКОГО*

Ще одна важлива новина, яка стосується цього житлового компексу: ЖК «Амстердам» отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору. Участь власними коштами - від 20%. Деталі дізнавайтесь за посиланням або у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор».

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Теги: Інвестор, Разумовський
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