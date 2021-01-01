30 снарядів і одну авіабомбу: на Волині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 02:39
Днями працівники групи піротехнічних робіт ГУДСНС України у Волинській області знешкодили 32 застарілі боєприпаси часів минулої війни. Про це повідомляє пресслужба управління.
Роботи із розмінування проводилися в Ковельському районі. Зокрема біля смт Голоби сапери вилучили та знищили арсенал снарядів минулої війни - 30 артилерійських снарядів калібру 76 та 122 міліметри. А поблизу села Згорани - одну авіаційну бомбу ФАБ-50.
ДСНС України звертається до громадян із застереженням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.
Ні в якому разі не беріть їх до рук, не переносьте, не розбирайте, тим більше не кидайте їх у багаття – це дуже небезпечно!
Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101»!
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Роботи із розмінування проводилися в Ковельському районі. Зокрема біля смт Голоби сапери вилучили та знищили арсенал снарядів минулої війни - 30 артилерійських снарядів калібру 76 та 122 міліметри. А поблизу села Згорани - одну авіаційну бомбу ФАБ-50.
ДСНС України звертається до громадян із застереженням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.
Ні в якому разі не беріть їх до рук, не переносьте, не розбирайте, тим більше не кидайте їх у багаття – це дуже небезпечно!
Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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