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Перші COVID-сертифікати з’явилися у «Дії»

Перші COVID-сертифікати з’явилися у «Дії»
У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від COVID – їх отримали люди, які записувалися на бета-тестування послуги.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у Facebook.

"Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів, - пише заступник міністра. - Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесені даних".

На цьому тижні почнуть проходити самооцінку готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод.


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Теги: ковід сертифікат, Дія
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