Відремонтували «на папері»: у Ковельському районі дорога досі аварійна.ФОТО



Про це повідомляє

Про це у Фейсбуці написав уродженець Заболоття Влад Масло, який разом з іншими громадськими активістами побував у Луцьку в ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».



Тут посадовці державного підприємства їх запевнили, що дорога зроблена.



"Були у ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Нам сказали, що дорога зроблена. На відрізку дороги Заболоття – Ратне частково зроблений ремонт, але не доробили 4 км. І нас запевнили, що там все зроблено, – пише Влад Масло.



У коментарях дописувачі обурені станом проїзної частини, називають: «не дорога, а сльози».



"Телефонувала до Луцька по цьому питанню, адже листом від 14 травня «ремонт проведено». Це було тижні два тому, відповідь – «ми все з’ясуємо та зателефонуємо» – чекаю досі. Молодець, Влад, воруши їх", – зазначила у дописі Олена Штик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі між селищами Заболоття та Ратне дорожники частково зробили ремонт автошляху, не доробили 4 кілометри.Про це повідомляє Ковель media. Про це у Фейсбуці написав уродженець Заболоття, який разом з іншими громадськими активістами побував у Луцьку в ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».Тут посадовці державного підприємства їх запевнили, що дорога зроблена."Були у ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Нам сказали, що дорога зроблена. На відрізку дороги Заболоття – Ратне частково зроблений ремонт, але не доробили 4 км. І нас запевнили, що там все зроблено, – пише Влад Масло.У коментарях дописувачі обурені станом проїзної частини, називають: «не дорога, а сльози»."Телефонувала до Луцька по цьому питанню, адже листом від 14 травня «ремонт проведено». Це було тижні два тому, відповідь – «ми все з’ясуємо та зателефонуємо» – чекаю досі. Молодець, Влад, воруши їх", – зазначила у дописі

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