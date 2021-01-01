Відремонтували «на папері»: у Ковельському районі дорога досі аварійна.ФОТО
Сьогодні, 04:24
У Ковельському районі між селищами Заболоття та Ратне дорожники частково зробили ремонт автошляху, не доробили 4 кілометри.
Про це повідомляє Ковель media.
Про це у Фейсбуці написав уродженець Заболоття Влад Масло, який разом з іншими громадськими активістами побував у Луцьку в ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».
Тут посадовці державного підприємства їх запевнили, що дорога зроблена.
"Були у ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Нам сказали, що дорога зроблена. На відрізку дороги Заболоття – Ратне частково зроблений ремонт, але не доробили 4 км. І нас запевнили, що там все зроблено, – пише Влад Масло.
У коментарях дописувачі обурені станом проїзної частини, називають: «не дорога, а сльози».
"Телефонувала до Луцька по цьому питанню, адже листом від 14 травня «ремонт проведено». Це було тижні два тому, відповідь – «ми все з’ясуємо та зателефонуємо» – чекаю досі. Молодець, Влад, воруши їх", – зазначила у дописі Олена Штик.
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Про це повідомляє Ковель media.
Про це у Фейсбуці написав уродженець Заболоття Влад Масло, який разом з іншими громадськими активістами побував у Луцьку в ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».
Тут посадовці державного підприємства їх запевнили, що дорога зроблена.
"Були у ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Нам сказали, що дорога зроблена. На відрізку дороги Заболоття – Ратне частково зроблений ремонт, але не доробили 4 км. І нас запевнили, що там все зроблено, – пише Влад Масло.
У коментарях дописувачі обурені станом проїзної частини, називають: «не дорога, а сльози».
"Телефонувала до Луцька по цьому питанню, адже листом від 14 травня «ремонт проведено». Це було тижні два тому, відповідь – «ми все з’ясуємо та зателефонуємо» – чекаю досі. Молодець, Влад, воруши їх", – зазначила у дописі Олена Штик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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