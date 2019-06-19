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Волинь цього року побила рекорд за кількістю 200-бальників на ЗНО

Волинь цього року побила рекорд за кількістю 200-бальників на ЗНО
Після завершення основної сесії ЗНО 19 волинських випускників склали іспит на 200 балів. Це більше ніж було в усі попередні роки, — розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень на Волині Алла Корнейко.

П'ять учасників ЗНО склали іспит з англійської на 200 балів, по три максимальні результати є з біології та математики, по два з історії, української мови, географії, по одному з фізики та хімії.

В області є кілька закладів, які мають не по одному випускнику, який набрав 200 балів на іспиті. Зокрема, у Волинському науковому ліцеї-інтернаті чотири результати ЗНО на максимальну кількість балів, у Луцькій гімназії №14 — три. Одразу троє учнів Ковельського ліцею Олени Пчілки набрали по 200 балів з англійської мови, — розповіла завідувачка центру ЗНО на Волині.

"Це перші підсумки основної сесії ЗНО, але ще будуть результати додаткової та ситуація може змінитися, кількість 200-бальників може збільшитися", — каже Алла Корнейко. Також вплинути на кількість відмінників ЗНО можуть роботи, які нині розглядає апеляційна комісія при українському центрі якості освіти.

Найкраща явка була цьогоріч на англійську мову, майже 87% та середня явка на решту предметів. Вона коливалася від 45 до 75% в залежності від предмета. Найменше учасників прийшло на пункти тестування для складання ЗНО з математики, не явка сягнула майже 90%.

З 29 червня по 14 липня на Волині триває додаткова сесія. Першим предметом, який складали була хімія, зареєстрованих учасників в області не було.

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Теги: ЗНО, 200 балів, Волинь
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