39% громад залишились без держфінансування: Волинь отримала субвенцію «соцеконому»





Громадянська мережа



Найбільшу кількість субвенцій отримав округ Констанкевич, найбільшу суму – округ Палиці

50 млн грн субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій були розподілені між п’ятьма виборчими округами у Волинській області: №19 (м. Володимир-Волинський, м. Нововолинськ, колишні Володимир-Волинський, Іваничівський і Любомльський райони), №20 (колишні Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський і Турійський райони), №21 (м. Ковель, колишні Ковельський, Ратнівський, Старовижівський і Шацький райони), №22 (м. Луцьк), №23 (колишні Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський і Маневицький райони).



Зокрема, найбільшу суму коштів – 12 млн 432 тис. грн отримав виборчий округ №22 представника депутатської групи «Партія «За майбутнє» Ігоря Палиці. Водночас, найменшу суму коштів субвенції було спрямовано на виборчий округ №19, який представляє у парламенті Ігор Гузь (депутатська група «Партія «За майбутнє») – 8 млн 518 тис. грн.



За кількістю профінансованих об’єктів та заходів на Волині лідирує виборчий округ Ірини Констанкевич, який отримав 38 субвенцій. Найменшу кількість заходів буде профінансовано за кошти «соцеконому» у виборчому окрузі Ігоря Палиці – лише 5. Виборчий округ Степана Івахіва отримав можливість для фінансування 7 заходів, округ Вячеслава Рубльова – 27 заходів, а округ Ігоря Гузя – 31.



Луцька міська громада отримала найбільшу суму субвенції, 21 громада –залишилась без фінансування

У 2021 році на Волині більше половини суми субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 28 млн 152 тис. 787 грн було розподілено між шістьма територіальними громадами.



Так, найбільший обсяг субвенції отримав бюджет Луцької міської громади – 12 млн 250 тис. грн. Окрім Луцька, серед громад, які отримали найбільшу суму коштів «соцеконому», називаємо Забродівську сільську громаду з обсягом отриманої субвенції 5 млн 200 тис. грн, Нововолинську міську громаду – 4 млн 328 тис. грн, Володимир-Волинську міську – 2 млн 290 тис. грн, Камінь-Каширську міську – 2 млн 84 тис. 787 грн та Боратинську сільську територіальну громаду – 2 млн грн.



21 млн 665 тис. 213 грн державних коштів спрямували на фінансування заходів у 27 територіальних громадах. Зокрема,

- Ківерцівська міська громада отримала 1 млн 829 тис. 200 грн,

- Ратнівська селищна – 1,5 млн грн,

- Рожищенська міська – 1,4 млн грн,

- Дубечненська сільська – 1,3 млн грн,

- Любешівська селищна – 1 млн 169 тис. 604 грн,

- Маневицька селищна – 1 млн 180 тис. грн,

- Смідинська сільська – 1 млн 150 тис. грн,

- Городищенська і Доросинівська сільські громади – по 1,1 млн грн, - Прилісненська сільська – 900 тис. грн,

- Любомльська міська – 820 тис. грн,

- Олицька селищна – 800 тис. грн,

- Цуманська селищна – 827 тис. 372 грн,

- Сошичненська сільська – 709 тис. 37 грн,

- Берестечківська міська,

- Локачинська селищна і Затурцівська сільська громади – по 600 тис. грн,

- Колківська селищна і Оваднівська сільська – по 500 тис. грн, - Іваничівська селищна – 400 тис. грн,

- Горохівська міська і Луківська селищна – по 200 тис. грн, - Устилузька міська – 130 тис. грн,

- Торчинська селищна – 100 тис. грн,

-Вишнівська сільська – 50 тис. грн.



Ще 182 тис. грн державної субвенції отримав обласний бюджет Волині.



Разом з тим, 21 територіальна громада у Волинській області залишилася без фінансування.



На Волині у 2021 році найбільшу суму коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій – 21 млн 430 тис. 963 грн – виділено на галузь освіти. За ці кошти буде профінансовано 40 заходів та об’єктів. Найменше коштів планують витратити на сферу охорони здоров’я – 0,5 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 травня 2021 року Волинська область отримала 50 млн грн субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, які спрямує на 108 об’єктів та заходів. Така кількість профінансованих заходів на Волині за рахунок субвенції «соцеконому» є найбільшою з-поміж усіх областей України.Громадянська мережа ОПОРА дослідила, що враховуючи загальну суму субвенції – 50 млн грн – на кожного волинянина з державного бюджету було виділено по 48,7 грн. Втім, ці кошти не були рівномірно розподілені ні між округами, ні між територіальними громадами. В результаті 21 територіальна громада із 54 (39%) не отримала жодної копійки субвенції.50 млн грн субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій були розподілені між п’ятьма виборчими округами у Волинській області: №19 (м. Володимир-Волинський, м. Нововолинськ, колишні Володимир-Волинський, Іваничівський і Любомльський райони), №20 (колишні Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський і Турійський райони), №21 (м. Ковель, колишні Ковельський, Ратнівський, Старовижівський і Шацький райони), №22 (м. Луцьк), №23 (колишні Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський і Маневицький райони).Зокрема, найбільшу суму коштів – 12 млн 432 тис. грн отримав виборчий округ №22 представника депутатської групи «Партія «За майбутнє»Водночас, найменшу суму коштів субвенції було спрямовано на виборчий округ №19, який представляє у парламенті(депутатська група «Партія «За майбутнє») – 8 млн 518 тис. грн.За кількістю профінансованих об’єктів та заходів на Волині лідирує виборчий округ, який отримав 38 субвенцій. Найменшу кількість заходів буде профінансовано за кошти «соцеконому» у виборчому окрузі Ігоря Палиці – лише 5. Виборчий округотримав можливість для фінансування 7 заходів, округ– 27 заходів, а округ Ігоря Гузя – 31.У 2021 році на Волині більше половини суми субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 28 млн 152 тис. 787 грн було розподілено між шістьма територіальними громадами.Так, найбільший обсяг субвенції отримав бюджет Луцької міської громади – 12 млн 250 тис. грн. Окрім Луцька, серед громад, які отримали найбільшу суму коштів «соцеконому», називаємо Забродівську сільську громаду з обсягом отриманої субвенції 5 млн 200 тис. грн, Нововолинську міську громаду – 4 млн 328 тис. грн, Володимир-Волинську міську – 2 млн 290 тис. грн, Камінь-Каширську міську – 2 млн 84 тис. 787 грн та Боратинську сільську територіальну громаду – 2 млн грн.21 млн 665 тис. 213 грн державних коштів спрямували на фінансування заходів у 27 територіальних громадах. Зокрема,- Ківерцівська міська громада отримала 1 млн 829 тис. 200 грн,- Ратнівська селищна – 1,5 млн грн,- Рожищенська міська – 1,4 млн грн,- Дубечненська сільська – 1,3 млн грн,- Любешівська селищна – 1 млн 169 тис. 604 грн,- Маневицька селищна – 1 млн 180 тис. грн,- Смідинська сільська – 1 млн 150 тис. грн,- Городищенська і Доросинівська сільські громади – по 1,1 млн грн, - Прилісненська сільська – 900 тис. грн,- Любомльська міська – 820 тис. грн,- Олицька селищна – 800 тис. грн,- Цуманська селищна – 827 тис. 372 грн,- Сошичненська сільська – 709 тис. 37 грн,- Берестечківська міська,- Локачинська селищна і Затурцівська сільська громади – по 600 тис. грн,- Колківська селищна і Оваднівська сільська – по 500 тис. грн, - Іваничівська селищна – 400 тис. грн,- Горохівська міська і Луківська селищна – по 200 тис. грн, - Устилузька міська – 130 тис. грн,- Торчинська селищна – 100 тис. грн,-Вишнівська сільська – 50 тис. грн.Ще 182 тис. грн державної субвенції отримав обласний бюджет Волині.Разом з тим, 21 територіальна громада у Волинській області залишилася без фінансування.На Волині у 2021 році найбільшу суму коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій – 21 млн 430 тис. 963 грн – виділено на галузь освіти. За ці кошти буде профінансовано 40 заходів та об’єктів. Найменше коштів планують витратити на сферу охорони здоров’я – 0,5 млн грн.

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