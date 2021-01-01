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«Ми збережемо їх у віках»: кінорежисер з Волині фільмуватиме розповіді воїнів УПА

«Ми збережемо їх у віках»: кінорежисер з Волині фільмуватиме розповіді воїнів УПА
Кінорежисер з Волині Михайло Ухман створив проєкт «Ми збережемо їх у віках», в рамках якого він зі своєю командою буде фільмувати розповіді воїнів УПА про війну за Україну.

Про це режисер повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку.
На Волині живе кілька десятків воїнів УПА, які можуть розповісти про своє життя, війну за Україну і горе, яке вони зазнали від червоних "визволителів".

«При хорошій роботі за три місяці, місто Луцьк і Волинська область чи, як дехто називає її "луцька", матиме свій відео архів з поки що живими воїнами УПА. Після цього, бажаючі зможуть отримати його для написання сценаріїв, зйомок документальних чи художніх фільмів. На історіях цих людей, ми зможемо виховувати школярів, студентів повстанського краю. В якому не має місця московським посіпакам і їхнім прибічникам», – написав Михайло Ухман.

«Ми збережемо їх у віках»: кінорежисер з Волині фільмуватиме розповіді воїнів УПА
«Ми збережемо їх у віках»: кінорежисер з Волині фільмуватиме розповіді воїнів УПА

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Теги: фільм про УПА, Ухман
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