«Ми збережемо їх у віках»: кінорежисер з Волині фільмуватиме розповіді воїнів УПА

Михайло Ухман створив проєкт «Ми збережемо їх у віках», в рамках якого він зі своєю командою буде фільмувати розповіді воїнів УПА про війну за Україну.



Про це режисер повідомив на своїй сторінці у

На Волині живе кілька десятків воїнів УПА, які можуть розповісти про своє життя, війну за Україну і горе, яке вони зазнали від червоних "визволителів".



«При хорошій роботі за три місяці, місто Луцьк і Волинська область чи, як дехто називає її "луцька", матиме свій відео архів з поки що живими воїнами УПА. Після цього, бажаючі зможуть отримати його для написання сценаріїв, зйомок документальних чи художніх фільмів. На історіях цих людей, ми зможемо виховувати школярів, студентів повстанського краю. В якому не має місця московським посіпакам і їхнім прибічникам», – написав Михайло Ухман.





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